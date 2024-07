Volgende klap voor Pérez: Crash in Q1 F1 Hongarije

Een pijnlijke dag voor Sergio Pérez. De Mexicaan leek zich aardig te herstellen na een paar dramatische Formule 1-races, maar in de kwalificatie ging het opnieuw mis. Terwijl hij al op P9 stond zette hij toch nog een keer aan en gleed hij de muur in. Zijn RB20 is aardig aan gort en zijn kwalificatie is over. Het heeft er echter alle schijn van dat hij P15 wel haalt, want door de regen is de baan naar alle waarschijnlijkheid niet snel genoeg voor nog een snelle ronde. Daardoor is de kwalificatie voor Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Zhou Guanyu en Nico Hülkenberg naar alle waarschijnlijkheid over.

Pérez weet dat hij zwaar onder druk staat. Helmut Marko vertelde eerder dit weekend in Hongarije aan Motorsport.com dat er in de zomerstop een evaluatiemoment komt. Er zullen hoe dan ook harde woorden vallen.