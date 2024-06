De lijst Formule 1-coureurs met Le Mans-aspiraties wordt almaar langer. Van Max Verstappen is het geen geheim dat hij binnen afzienbare tijd deel wil nemen aan de Franse klassieker. Ook onder meer George Russell, Charles Leclerc en Alex Albon hebben al te kennen gegeven eens aan de start te willen staan. Aan die lijst kunnen we nu ook Pierre Gasly toevoegen. De Alpine F1-coureur was afgelopen weekend te gast bij de enduranderace. “Het is de droom van ieder kind”, aldus de Fransman op de startgrid in gesprek met Eurosport. “Ik kijk deze race al van kinds af aan. Ik heb zelfs vijf jaar in Le Mans gewoond. Ik studeerde hier, en ik heb toen een nauwe band ontwikkeld met de stad en het circuit. Het is een droom om op een dag Le Mans te winnen. We zullen zien. Voor nu focus ik me volledig op F1 en zit het niet in de pijplijn. Maar hier rondlopen in mijn gewone kloffie terwijl iedereen zijn racepak aan heeft, voelt niet goed. Hopelijk kan ik op een dag met een goede auto deelnemen aan Le Mans.”

Enorm veel respect

Gasly erkent dat hij zijn pet afneemt voor de deelnemende coureurs aan de zware uithoudingsproef: “Ik vind het fascinerend. Veel vrienden racen hier. Dat maakt het nog cooler, want ik zie veel jongens waartegen ik gereden heb. Om midden in de nacht, met slechts een uurtje slaap, hier te racen is echt extreem. We moeten meer waardering uitspreken voor deze rijders. Als coureur kan ik me inbeelden hoe zwaar het is. Om anderhalf uur lang te focussen is al een grote uitdaging, maar om dat de volledige 24 uur te doen en de auto te delen met andere rijders… Ik heb enorm veel respect voor deze gasten.”

Een deelname van F1-coureurs in 2025 valt in elk geval uit te sluiten, aangezien de race in Noord-Frankrijk clasht met de Grand Prix van Canada.