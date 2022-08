Horner over vloeraanpassing: “Het is al tien over twaalf voor 2023”

Aanvankelijk waren er voor komend F1-seizoen geen regelveranderingen gepland, wat teams de kans bood om onderdelen mee te nemen naar volgend jaar. Dit zou hen moeten helpen bij het besparen van geld. Deze mogelijkheid is echter in gevaar, omdat de FIA nu toch van plan is om aan het technisch reglement voor 2023 te sleutelen. Om porpoising tegen te gaan, wil de internationale autosportfederatie de teams verplichten om de vloerranden met 25 millimeter te verhogen. Dat maakt het een stuk moeilijker om het chassis te behouden voor volgend seizoen. Overigens zijn zes van de tien teams tegen het voorstel van de FIA; zij zoeken naar een compromis van bijvoorbeeld een verhoging van 10 millimeter.

“Het is eigenlijk een nog groter probleem voor de kleinere teams, die simpelweg niet de middelen hebben om hierop te kunnen reageren. Welke maatregel er ook wordt genomen, het moet zorgvuldig worden gedaan”, aldus Red Bull-teambaas Christian Horner. Er wordt zelfs rekening gehouden met een rechtszaak tegen de FIA, al verwacht Horner niet dat het zover komt. “Volgens mij wil niemand dat. We moeten gewoon ons gezonde verstand gebruiken en iets van een compromis sluiten.”

“Het probleem is dat we, met de huidige reglementen, per team een verschillende hoeveelheid tijd in de windtunnel mogen doorbrengen. Dit is gebaseerd op je positie in het kampioenschap. En dan met deze late beslissing…ik bedoel, het is voor volgend jaar al tien over twaalf”, vervolgt Horner. “Er wordt gekeken naar een fundamentele verandering, die grote consequenties kan hebben. We zijn dus hongerig naar een, hopelijk, zorgvuldig compromis.”

“Eén verandering beïnvloedt alles”

Horner krijgt bijval van AlphaTauri-techneut Guillaume Dezoteux, die laat weten dat teams al bezig zijn met het ontwerp van de wagens voor komend jaar. “Een verandering van de regels rond de aerodynamica wordt een grote uitdaging voor de teams, omdat je eerst moet uitvinden wat voor invloed dit heeft op de algehele prestaties van de auto”, verklaart Dezoteux.

“Je doet een inschatting van welke weg je inslaat: we kunnen het ons permitteren de brandstoftank te verkleinen, we kunnen het ons permitteren de gewichtsverdeling aan te passen, we kunnen het ons permitteren om dit of dat te doen. Als het echter blijft veranderen, dan heb je al wat beslissingen genomen waarvoor het straks te laat is om ze nog te veranderen. Het chassis wordt in de komende paar weken ontworpen”, vervolgt Dezoteux. Op de vraag of het FIA-plan de bouw van een volledig nieuw chassis noodzakelijk maakt, antwoordt Dezoteux: “Ja, dat zou ik wel zeggen. Als je de vloerranden verhoogt om de downforce te verminderen, met name in de snelle bochten, dan heeft dat veel veranderingen tot gevolg. Het hele project hangt nauw aan elkaar. Dus als je één parameter verandert, dan beïnvloedt dat gelijk alles.”

Een meerderheid van de teams was, vooral om gewicht te besparen, sowieso al van plan om een nieuw chassis te ontwerpen voor 2023. Alfa Romeo, daarentegen, had het idee om veel onderdelen mee te nemen naar de auto voor volgend jaar om geld te besparen. “We zijn een vrij klein team en moeten waarschijnlijk iets agressiever zijn dan de grotere teams als het gaat om het meenemen van onderdelen”, zegt technisch directeur Jan Monchaux van Alfa Romeo. “Anders zou ons budget voor de ontwikkeling in de loop van het seizoen te veel in gevaar komen.”