In een exclusief gesprek met Motorsport.com liet FIA-president Mohammed Ben Sulayem zich onlangs ontvallen dat het taalgebruik van sommige Formule 1-coureurs hem een doorn in het oog is. Het moet volgens de Emirati maar eens afgelopen zijn met het veelvuldige gebruik van scheld- en vloekwoorden over de boordradio's: "We zijn geen rappers", liet Ben Sulayem optekenen.

Uiteraard schreeuwt de oproep van de FIA-president om een reactie van de F1-coureurs zelf. Die zijn het er over het algemeen over eens dat de tone of voice misschien wel wat minder kan, maar wijzen er ook op dat er wel heel veel van wat ze over de boordradio zeggen wordt uitgezonden. "Ik bedoel, ze kunnen gewoon de radioberichten niet afspelen, dat is vrij eenvoudig", constateert Lando Norris. "We zijn nu eenmaal een stel jongens in het heetst van de strijd, onder stress, onder druk, vechtend, met zware crashes. Het is erg makkelijk om dit te zeggen, maar voor ons moeilijk om te doen. Onze hartslag is zo hoog, we stoppen er al onze passie en liefde in. Zij [de Formule 1] hebben de mogelijkheid om het eruit te knippen of niet uit te zenden, dus ik denk dat het meer aan hen is om iets te doen."

Niet na te leven

Sergio Pérez deelt de mening van Norris en voegt er aan toe dat de oproep van Ben Sulayem wellicht sympathiek is, maar in de praktijk nauwelijks valt na te leven. "Ik denk niet dat veel mensen in het heetst van de strijd zijn suggesties zullen opvolgen", aldus de Mexicaan van Red Bull. "In het heetst van de strijd ga je echt niet denken: 'ik mag het F-woord niet zeggen.' Ik bedoel, wat dat betreft, is F1 een grappige sport. Ze zetten je een microfoon voor je mond... Stel je voor dat voetballers een microfoon krijgen direct nadat ze een schop tegen hun benen hebben gehad. Ik denk dat als ze de controle willen houden, ze gewoon de radioberichten moeten afschaffen en ons onze privacy moeten geven."

Charles Leclerc is ook niet erg te spreken over de aanbeveling van de Ben Sulayem. "Ik denk dat de FIA wel wat anders aan zijn hoofd heeft", begint de Monegask zijn betoog. "We zijn volwassenen en we zijn ook nog eens een van de weinige sporten waarin we de deelnemers tijdens de wedstrijd horen praten. Ik zou de FIA eerder willen vragen om gewoon wat van onze woorden te schrappen en het niet zo vaak uit te zenden. Dat is veel makkelijker om te doen, dan het voor ons is om op onze woorden te letten, terwijl we met een auto met 300 km per uur tussen muren door rijden op een of ander stratencircuit. We zijn tenslotte mensen."

Een van de F1-coureurs die regelmatig voor ophef zorgt door zijn taalgebruik, is Yuki Tsunoda. Ook hij doet – gevraagd naar de oproep van Ben Sulayem – een duit in het zakje. "Het ligt zeker gevoelig. We hebben nu eenmaal die boordradio's en daardoor kan er weleens een scheldwoord of vloek op tv komen", aldus de Japanner. "Maar ik ben er zeker van dat als je elke andere sporter een microfoon opspeldt – in voetbal of basketbal, of wat dan ook – ze allemaal zullen vloeken. Het overkomt mij ook, maar ja, het komt uit het hart. Het is onderdeel van hoe je je gevoel tot uiting brengt, dus eigenlijk zie ik het probleem niet. Mensen vloeken soms, toch?"