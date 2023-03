Hij mag dan misschien later dan gepland zijn aangekomen in Saudi-Arabië - omdat hij last had van zijn buik reisde hij pas op donderdag af naar Jeddah - op de baan loopt het vooralsnog op rolletjes bij Max Verstappen. Nadat hij met ruim verschil de snelste tijd had gereden tijdens de eerste training, legde hij tijdens de tweede oefensessie opnieuw de zweep over de concurrentie. De Nederlander liet op de zachte band van Pirelli 1.29.603 noteren, waarmee hij Fernando Alonso 0.208 seconde achter zich liet.

Om 20.00 uur lokale tijd - de zon was inmiddels onder - ging het licht aan het einde van de pits op groen voor de tweede training. Onder aanvoering van het Aston Martin-duo verschenen de coureurs op een mix van medium en harde banden op de baan om verder te werken aan de afstelling van hun wagen. De frontrunners waren allemaal op de medium compound het asfalt op gekomen. Verstappen liet op die band in de eerste minuten 1.30.801 noteren, waar Alonso en teamgenoot Sergio Perez daarna onder doken. Maar vervolgens ging het tempo bij de Limburger omhoog. Met 1.30.058 keerde Verstappen terug bovenaan, waarna hij de snelste tijd nog iets scherper zette met 1.29.958.

De training was twintig minuten oud toen de eerste coureurs op zachte banden naar buiten gingen om een snelle ronde te oefenen voor de kwalificatie. Alonso was één van de vroege vogels. De coureur uit Oviedo ging paars in de eerste en tweede sector maar schoot er vervolgens naast bij de 22ste bocht, die is aangepast voor dit jaar. Hij bleef zodoende steken op 1.29.985, waarmee hij een fractie langzamer was dan Verstappen eerder op de medium band was gegaan.

Het was het begin van een rommelige fase van de training, doordat meerdere coureurs in een snelle ronde werden gehinderd door rijders die in een langzame ronde zaten. Doordat de coureurs niet ver vooruit kunnen kijken door de zwiepende bochten, moest er soms flink worden geremd om een botsing te voorkomen. Perez ging ondanks de drukte op het circuit naar de eerste stek in de tijdenlijst met 1.29.902, waarna Verstappen zijn superioriteit toonde door rond te gaan in 1.29.603. Alonso zetten daarna nog een tweede keer aan, wat hem een 1.29.881 opleverde. De Spanjaard klom met die tijd op naar de tweede positie op het tijdenscherm, met als direct gevolg dat Perez naar P3 zakte.

Daarachter bracht Esteban Ocon enigszins verrassend de vierde tijd op de klokken. Met 1.30.039 was de coureur van Alpine echter maar fractioneel sneller dan George Russell, Pierre Gasly en Lance Stroll, die alle drie nog geen tiende trager waren dan de coureur uit Évreux. Nico Hülkenberg zat er ondertussen goed bij namens het team van Haas door maar iets meer dan een tiende langzamer te zijn dan Ocon en de vrijdag op P8 af te sluiten.

Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz, die allebei uit voorzorg nieuwe motoronderdelen hebben genomen voor de tweede race van 2023, kwamen niet verder dan de negende en tiende tijd, terwijl Lewis Hamilton met zijn Mercedes op bijna een seconde van Verstappen de elfde tijd klokte. Nyck de Vries deed het keurig door de zeventiende tijd neer te zetten en nog geen twee tienden langzamer te zijn dan AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda, die voor de dertiende tijd tekende. De coureur uit Friesland, die nog niet eerder over het stratencircuit van Jeddah had gereden, liet met 1.30.921 Logan Sargeant, Oscar Piastri en Valtteri Bottas achter zich.

Het F1-weekend in Saudi-Arabië gaat zaterdag om 14.30 uur Nederlandse tijd verder met de derde vrije training.

Video: Max Verstappen rijdt de snelste tijd op de vrijdag in Jeddah

Uitslag tweede training F1 Grand Prix van Saudi-Arabië: