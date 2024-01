Horner: Dit moet Sergio Perez beter doen tijdens F1-seizoen 2024

Het Formule 1-seizoen 2024 wordt het vierde van Sergio Perez in dienst van Red Bull Racing. Sinds zijn komst naar de in Milton Keynes gevestigde renstal werd hij ieder jaar afgetroefd door teamgenoot Max Verstappen, die in ieder jaar van de samenwerking de wereldtitel pakte. In 2023 deed de Nederlander dat door maar liefst negentien Grands Prix te winnen, terwijl Perez daar slechts twee zeges tegenover zette en uiteindelijk met minder dan de helft van Verstappens puntentotaal als tweede eindigde in de titelstrijd. Toch zag Red Bull-teambaas Christian Horner dat de basis voor dit grote verschil vooral in de kwalificaties werd gelegd. Hij weet dan ook op welk gebied Perez zich in 2024 flink moet verbeteren.

"Omdat het veld dichter bij elkaar komt, is het onvermijdelijk dat je je twee auto's zo dicht mogelijk bij elkaar wil hebben. De race pace en het racen van Checo was vaak heel sterk. Zijn prestaties in de kwalificatie, dat is waar hij zich in de winter op moet richten", zegt Horner in gesprek met F1.com, nadat Perez in 2023 liefst negen keer vroegtijdig werd uitgeschakeld in de kwalificatie. "Hij is er zich van bewust dat hij zijn gemiddelde in de kwalificatie moet verbeteren, zodat hij niet van zover moet komen in de race. De kwalificatie is een gebied waarop hij zich enorm gaat richten, want hij weet dat dit cruciaal voor hem is gedurende dit jaar."

Geen haast bij beslissing over tweede zitje

Het verbeteren van de kwalificaties kan voor Perez de deur openen naar contractverlenging. Zijn huidige verbintenis bij Red Bull loopt eind 2024 af en dus moet hij zich dit jaar opnieuw bewijzen. Toch hoeft de Mexicaan er niet op te rekenen dat hij al in een vroeg stadium contractverlenging kan afdwingen, zo blijkt uit de woorden van Horner. "Onze luxepositie is dat we geen enkele haast hebben. We hebben veel opties", vertelt de Brit, die daarbij overigens benadrukt dat Perez zelf de sleutel in handen heeft met het oog op 2025 en daarna.

"Als Checo het dit jaar goed doet, is er geen enkele reden om zijn contract niet te verlengen. Dat wordt echter puur gebaseerd op wat hij gedurende een groot deel van het seizoen presteert. Wat betreft haast hebben: we hebben intern opties achter de hand, maar we hebben van buiten het team ook veel interesse", vervolgde Horner. "Zolang de auto competitief is, zit je in de luxepositie dat je de tijd kunt nemen om goed naar alle opties te kijken."