Of het nu gaat om een camera in de helm van de coureurs, de inzet van drones of het laten zien van Close to the Wall-graphics die de afstand tussen de auto en de vangrail weergeven, de Formule 1 is non-stop aan het kijken hoe zij de actie op het circuit nog beter in de huiskamer kan brengen. Sinds 2020 is er op dat vlak een voorname rol weggelegd voor een Vlaamse die lange tijd in Nederland werkzaam is geweest: Wendy Hendrickx. Als Head of Live Production is zij een van de drijvende krachten achter het team dat verantwoordelijk is voor de tv-registratie van de Formule 1. Motorsport.com sprak met Hendrickx in het Media & Technology Centre van F1 in Biggin Hill, waar sinds juli 2020 de international feed wordt geproduceerd.

Hendrickx is gedurende het seizoen zowel op de circuits als in de afgelopen winter flink gerenoveerde F1-faciliteit in Engeland te vinden. "Als ik in Biggin Hill ben tijdens het raceweekend, werk ik daar in de functie van Broadcast & Media Manager", begint Hendrickx te vertellen over haar uitgebreide takenpakket. "Ik maak dan deel uit van het race management-team. We monitoren hoe alle afdelingen draaien en komen in actie als we problemen tegenkomen." Ook kijkt Hendrickx in Biggin Hill mee met data gathering, telemetrie, software en hardware. "Ik heb daar in de afgelopen periode wel mijn expertise voor moeten uitbreiden, zodat ik ook echt kan optreden als er zich op een van die terreinen een probleem voordoet. Dat vroeg natuurlijk om een extra inspanning, maar zoals met zoveel dingen: hoe langer je meedraait in het proces, hoe gemakkelijker het gaat."

Aan het einde van elke racedag is er een debrief. "Dan wordt met alle teams besproken wat er mis is gegaan, wat we eraan kunnen doen om het te verbeteren en wanneer we een aanpassing kunnen implementeren. We zijn daar erg precies is in", aldus Hendrickx. De tv-afdeling van de Formule 1 hanteert een no blame culture. "Alle mensen maken fouten. Ook ik. Het gaat er tijdens de vergaderingen dan ook niet om wie er een fout heeft gemaakt. We willen weten waarom er een fout is gemaakt. Het kan iets heel onbenulligs zijn waardoor iemand op een bepaald moment niet volledig geconcentreerd is op zijn werk. We rekenen mensen daar nooit persoonlijk op af. We steunen elkaar en willen elkaar beter maken. En dat kan alleen door een positieve houding aan te nemen. Hierdoor is men ook niet bang om de hand op te steken als er een fout is gemaakt."

Op het circuit kan Hendrickx verschillende rollen hebben. "Wanneer ik als Head of Live Production bij een race aanwezig ben, heb ik niet direct een operationele rol maar ben ik er vooral om het overzicht te houden en met diverse partijen te praten. Dit stelt me in staat om bijvoorbeeld extra aandacht te geven aan onze cameramensen. Zo ben ik in Canada naar een aantal cameraposities langs de baan gewandeld. Ik heb met de mensen die daar staan gesproken en gezien hoe ze met verschillende weersomstandigheden omgaan. Op zaterdag regende het en stond ik dus ook in de regen. Ik deed dat om te begrijpen waar zij tijdens hun werk mee te maken hebben. Stel dat ze naar me toe komen om te zeggen dat hun schoenen niet meer waterdicht zijn, dan begrijp ik precies waarover ze het hebben. Ik probeerde op elke camerapositie ook zelf een shot te maken. Zo kon ik bijvoorbeeld voelen dat iemand voor een bepaald beeld steeds voorover moest leunen, waardoor diegene snel last van zijn rug kreeg. Dat soort dingen. Volgens mij werd het erg op prijs gesteld dat ik op deze manier interesse toonde. Ik heb in Canada in elk geval van meerdere cameramensen gehoord dat ze het heel fijn vonden dat ik bij ze kwam kijken." Ook gebruikt Hendrickx deze races om zaken met de uitzendgerechtigden en teams te bespreken en overleg te voeren met andere mensen binnen F1.

Wendy Hendrickx, Head of Live Production bij de Formule 1, aan het werk. Foto: Formula 1

'Heel tof'

"Bij andere races heb ik wel een operationele rol", vervolgt Hendrickx. "Dan ben ik onderdeel van het team van international feed directors. Tijdens zo’n weekend doe ik best veel, waardoor ik weinig tijd heb voor andere dingen. Ik regisseer alle persconferenties, de pre-race build-up, de interviews direct na afloop van de kwalificaties en races, en alle podiumceremonies. Deze dingen worden altijd door iemand ter plaatse gedaan om de druk op het team in Biggin Hill te verlichten."

Het gaat om momenten waarvan het belangrijk is dat ze goed in beeld worden gebracht. Hendrickx: "Het podium moet altijd spot on zijn, aangezien je te maken hebt met hoogwaardigheidsbekleders die de bekers komen uitreiken. En het zijn in totaal nog wel elf bronnen waartussen je zelf moet schakelen en waarvoor je een groot aantal cameramensen moet aansturen, dus dat is niet niks." Aan het in beeld brengen van de nationale hymne voor de start van de Grand Prix gaat een gedegen voorbereiding vooraf. "Daar komt voor het publiek en de uitvoerende artiest toch veel emotie bij kijken", onderstreept Hendrickx het belang van dit moment. "Ik ga daarom op zaterdagavond altijd naar de grid om naar de generale repetitie van het volkslied te kijken. Voor het volkslied in Zandvoort hebben we met André Rieu en het voltallige Johann Strauss Orkest zelfs al op donderdag geoefend. Ik film dan met mijn telefoon wat er gebeurt en vervolgens puzzel ik 's avonds onderweg naar mijn hotel in elkaar hoe ik dat moment in beeld wil brengen. En de volgende dag licht ik het team in waar de camera’s moeten staan en welke shots ik wil hebben."

Ook de pre-race build-up wordt dus op locatie geregisseerd. Hendrickx: "Vanaf het moment dat de pitstraat gesloten is [veertig minuten voor de start van de formatieronde] tot het moment dat de leader [het introfilmpje dat voor elke race wordt afgespeeld met de bekende Formule 1-tune] wordt ingezet, heb ik de touwtjes in handen. Alles bij elkaar, dus inclusief parc fermé, de cooldown room en de podiumceremonie na afloop, heb ik op zondag zo’n vijftig minuten de leiding over de international feed. Ik vind dat echt heel tof om te doen. Dan zit ik dus gewoon met mijn vingers aan de knoppen."

Champions League-finale

Volgens Hendrickx is wat de Formule 1 doet op televisiegebied van het allerhoogste niveau. "Ik heb in het verleden bij verschillende grote sportevenementen gewerkt, waaronder het WK voetbal in Brazilië en de Olympische Spelen. Maar wat wij doen bij een Grand Prix is van een hoger niveau dan bijvoorbeeld bij de Champions League-finale. En wij doen het ook nog eens 22 keer per jaar", aldus Hendrickx, die voor haar komst bij de Formule 1 lange tijd werkzaam was voor het Nederlandse productiebedrijf Southfields, waar ze aan de F1-programma’s van Ziggo Sport werkte maar ook tal van sportprogramma’s voor andere zenders produceerde.

Het in beeld brengen van de Formule 1-races is een enorme onderneming. Hendrickx heeft dan ook een groot team van experts tot haar beschikking. "Ik geef leiding aan 27 voltijd medewerkers, maar mijn afdeling groeit tijdens een raceweekend naar 80 à 85", zegt Hendrickx. "Dat zijn regisseurs, producers, graphics operators, replay operators, team radio operators en on board camera operators. Maar ook alles wat te maken heeft met F1 TV [de website en app waarvoor F1 eigen videocontent maakt] en Track TV [de videofeed die op de grote schermen langs de baan getoond wordt] valt onder mijn verantwoordelijkheid. Het is dus een grote groep mensen om aan te sturen."

Alsof dat nog niet uitdagend genoeg is, volgen de ontwikkelingen aan de tv-kant van de Formule 1 elkaar in hoog tempo op. Hendrickx: "We proberen eigenlijk elke race wel iets nieuws te brengen. Zo hebben we tijdens de eerste helft van het seizoen in de Formule 2 al geëxperimenteerd met het weergeven van biometrische gegevens van de coureurs en hebben we in Hongarije in samenwerking met Sky Sports een uitzending specifiek voor kinderen gemaakt, met kindvriendelijke graphics, avatars van coureurs, geluidseffecten en 3D-elementen over live helikopterbeelden." Ook werd de Grand Prix van Monaco dit jaar voor het eerst door F1 zelf geregisseerd, nadat het eerder altijd de ACM, de Automobile Club de Monaco, was die deze race vastlegde. De Formule 1 kreeg veel lof toegezwaaid voor de manier waarop de klassieker in beeld was gebracht. Zo werden er andere camerastandpunten gebruikt om het gevoel van snelheid nog beter over te brengen en werd voor het eerst bij deze race een helikopter ingezet. "Dat geeft de kijker zoveel meerwaarde", zegt Hendrickx over dat laatste. "Monaco is immers het mooist vanaf de zee én vanuit de lucht."

Wendy Hendrickx, Head of Live Production bij de Formule 1, stuurt een groot team aan. Foto: Formula 1

De volgende grote uitdaging die de tv-afdeling van F1 wacht, is de nachtrace in Las Vegas. Volgens Hendrickx verlopen de voorbereidingen volgens plan. "Ik ben in april met een deel van het team in Las Vegas geweest. Het eerste wat we bij zo’n bezoek doen, is een track walk, een ronde over het circuit wandelen. Dan kijken we naar alle cameraposities. Zowel naar het inkomende shot, waarbij de auto naar je toe komt, als het uitkomende shot, waarbij de auto van je afgaat. Vervolgens nemen we een beslissing over waar de camera precies moet komen te staan en welke lens we gebruiken. Daarna kijken we wie welke positie gaat bemannen. De betere cameramensen zet je in voor de moeilijkere shots."

In de komende weken brengt het team nog een bezoek aan Las Vegas. "Om de puntjes op de i te zetten", zegt Hendrickx. "Elk circuit vraagt namelijk om iets anders. Zo kijken we voor Las Vegas naar de mogelijkheid om een tweede helikopter in te zetten. Ook zijn we aan het kijken naar een shot vanaf The Cosmopolitan. We zijn daar al een paar keer geweest om ons door de hotelmanager naar verschillende verdiepingen te laten brengen. Zo konden we kijken wat je vanaf een bepaalde hoogte precies kunt zien, welke camera we moeten gebruiken en hoe we die camera op de balustrade kunnen monteren op een manier die veilig is voor de mensen die eronder staan én de cameraman die hem bedient." Hendrickx erkent dat er nog wel een paar problemen - vooral van infrastructurele aard - moeten worden opgelost, maar is vol vertrouwen dat alles op tijd gereed is. Hendrickx: "Zeker. Er werken heel veel slimme mensen bij de Formule 1 en iedereen werkt heel nauw met elkaar samen. Ik heb hier nog niet meegemaakt dat iets niet goed is gekomen."

Verbouwing

In 2020 zorgde het coronavirus ervoor dat de Formule 1 eerder dan gepland moest overstappen op remote production. Voorheen werd de international feed op het circuit geproduceerd in het F1 Broadcast Centre, een immense tent die voor elke Grand Prix apart moest worden opgebouwd. Uit duurzaamheidsoverwegingen - de Formule 1 heeft als streven om in 2030 klimaatneutraal te opereren - werd gekeken naar de mogelijkheid om voor 2023 in fases naar remote production over te gaan. Maar alle coronamaatregelen en reisbeperkingen dwongen de sport dus om deze switch al eerder te maken. Zodoende worden sinds 2020 alle rauwe video- en audiokanalen van het circuit eerst naar Biggin Hill verzonden, zodat men daar de productie kan doen.

Aangezien alles in allerijl moest worden omgegooid, werkte men in Engeland aanvankelijk met dezelfde set-up als op het circuit werd gebruikt, maar dan opgebouwd in de oude hangar van de Formule 1. Afgelopen winter zijn de werkomstandigheden in Biggin Hill echter drastisch verbeterd. Direct na de laatste race van 2022 in Abu Dhabi is men begonnen met het strippen van het gebouw om daarna alles opnieuw op te bouwen. "Vorig jaar zaten we hier eigenlijk nog in een kopie van wat we op het circuit hadden", aldus Hendrickx, die dus nog maar net bij de Formule 1 begonnen was toen de pandemie uitbrak en de tv-productie op de kop moest. "We zaten in het lawaai van de machines en het was koud, omdat de servers koel moesten worden gehouden. Het was dus niet de meest prettige werkomgeving. Maar dat is het inmiddels wel. We hebben nu fantastische productieruimtes en gloednieuwe kantoren om in te werken. Het is hier supermooi, een hele verademing ten opzichte van hoe het hiervoor was."

Kleurrijk

Het gebouw heeft een strak uiterlijk gekregen en het interieur is geheel in lijn gebracht met de huisstijl van de Formule 1, zodat de kleuren zwart en rood overheersen. Eerder was het grijs dat de klok sloeg in Biggin Hill. Hendrickx met een lach: "Ik weet nog dat ik hier voor het eerst was voor mijn sollicitatie. Toen was het in feite nog een vliegtuighangar en de kantoren verkeerden nog in de oude staat. Na afloop belde ik met mijn vader en hij vroeg me hoe het gesprek was gegaan. Ik zei vol vertrouwen: 'Heel goed. Ze zouden gek zijn als ze een ander zouden nemen!' Om daaraan toe te voegen: 'Maar alles is hier grijs.' 'Hoe bedoel je?', vroeg hij. 'De buitenkant van het gebouw is grijs, de gangen zijn grijs, de bureaus zijn grijs. Zelfs het weer is grijs.' Het was allemaal verouderd en niet bepaald fris en modern, zo was mijn eerste indruk. Vervolgens zei ik: 'Ik vraag me af of ze zich realiseren dat ze een kleurrijk persoon aannemen.' Maar daar zijn ze inmiddels wel achter!"

"Nee, ik ben met open armen ontvangen", voegt Hendrickx snel toe. "Ik vind de Formule 1 een fantastische plek om te werken en ik werk met een fantastisch team, het zijn stuk voor stuk professionals. Je moet elke keer op de top van je kunnen presteren en jezelf steeds weer een beetje verder pushen." Inmiddels heeft Hendrickx ook een woning in Engeland, niet ver van Biggin Hill. In Rotterdam is ze nog maar weinig. "In de zomer en in de winter een periode van drie of vier weken. En verder rond Pasen en half oktober een paar dagen." De rest van het jaar is ze voor haar werk in Engeland of vliegt ze met de Formule 1 de wereld over.

Hendrickx moet zichzelf af en toe knijpen. "Het is een voorrecht om hier als Vlaamse deel vanuit te mogen maken. We hebben 29 verschillende nationaliteiten in ons bedrijf, maar er zijn niet veel buitenlanders die op een hoog niveau in deze organisatie werken. Dat ik zo ver gekomen ben in mijn carrière, daar ben ik wel trots op."

Wendy Hendrickx, Head of Live Production bij de Formule 1, is nog maar weinig in Nederland. Foto: Formula 1