Petrov niet langer steward in Portugal wegens dood vader

Volgens Russische media is Alexander Petrov, die actief was in de lokale politiek, met een kogel om het leven gebracht. In een kort statement deelt de FIA mee dat Petrov wegens een overlijden in de privésfeer niet verder gaat als rijderssteward bij de Portugese Grand Prix en dat hij zondag vervangen wordt door de Portugees Bruno Correia, de vaste bestuurder van de safety car in de Formule E en WTCR.

Petrov, die van 2010 tot en met 2012 als coureur actief was in de koningsklasse van de autosport en in die periode één podiumplaats behaalde (derde in de Grand Prix van Australië van 2011), was dit weekend voor het eerst steward bij een Formule 1-race. Zijn aanstelling was niet onomstreden, omdat hij zich recentelijk kritisch zou hebben uitgelaten over hoe de Formule 1 zich dit jaar heeft gemengd in het racismedebat.

"Op de eerste plaats gaan onze gedachten op dit moment uit naar Vitaly en zijn familie", reageerde wedstrijdleider Michael Masi op zaterdagavond. "Wat betreft het vinden van een andere rijderssteward bevonden we ons in de gelukkige situatie dat Bruno Correia, die al geruime tijd de safety car voor de FIA bestuurt in de Formule E en World Touring Car Cup, in Portimao woont. Hij zal zich morgenochtend bij ons voegen. De coronatest en al dat soort zaken zijn geregeld, zodat hij morgen in het panel kan plaatsnemen. We zijn Bruno natuurlijk erg dankbaar dat hij dit wil doen en zoals ik zei, zijn we met onze gedachten bij Vitaly en zijn familie."