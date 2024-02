Gloednieuwe RB F1-auto gepresenteerd in Las Vegas

Het was voor de Europese fans een vroegertje vrijdagochtend. RB F1 Team heeft namelijk in de avonduren in Las Vegas de nieuwe bolide voor het Formule 1-seizoen van 2024 gepresenteerd en door het tijdsverschil moest het wekkertje gezet worden.

Wat opvalt is dat de auto van de bekende kleuren tijdens de AlphaTauri-tijd is afgestapt. De bolide heeft nu heel veel weg van de laatste Toro Rosso's. De nieuwe titelsponsoren zijn duidelijk te zien en ook de bekende stier is weer terug op de auto. Net zoals bij de rest van de tot dusver gepresenteerde auto's is er ook genoeg carbon te zien, al heeft RB voor wat meer verf gekozen. Wit is ook goed gerepresenteerd.

Technische keuzes

Interessant is dat ook RB kiest voor de nieuwe pull-rod voorophanging. De renstal volgt daarmee onder andere Red Bull en McLaren. Er zijn nog meer gelijkenissen met Red Bull, al is de RB18 meer een inspiratiebron dan de RB19. De inlets van de sidepods lijken erg op het wapen waarmee Max Verstappen in 2022 zijn tweede wereldtitel haalde.

Voor de renstal moet 2024 een beter jaar worden dan 2023. De Italianen waren in het begin van het seizoen met afstand de langzaamste en pas aan het einde van het seizoen deden Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda structureel om de punten mee. Het resulteerde in een achtste plek bij de constructeurs, maar dat is niet waar de formatie uit Faenza voor gaat.

Met een nagenoeg compleet nieuw management mikken ze bij de RB voor komend jaar op betere resultaten. Laurent Mekies volgt de gepensioneerde teambaas Franz Tost op, Tim Goss komt later dit jaar als chief technical officer en de ervaren Alan Permane vervult de rol van sportief directeur. Ook een laag onder de top zijn veel nieuwe gezichten. De opvallendste is Guillaume Cattelani, die zijn positie als aerodynamicus bij Red Bull Racing opgeeft voor een kans als plaatsvervangend technisch directeur bij het zusterteam van zijn vorige werkgever. De Fransman komt onder technisch directeur Jody Egginton te werken.

Op het gebied van coureurs moet het een rustiger seizoen worden. Vorig jaar zaten er namelijk maar liefst vier verschillende coureurs in de auto. Nyck de Vries werd halverwege het seizoen vanwege tegenvallende resultaten eruit gezet en Ricciardo nam zijn plekje in. De Australiër miste echter een groot aantal races, bij een crash in de training voor de Grand Prix van Nederland brak de coureur zijn hand. Liam Lawson mocht in afwezigheid van Ricciardo debuteren en deed dat niet onverdienstelijk. De Nieuw-Zeelander moet het dit jaar opnieuw met de reserverol doen.

RB gaat later nog een shakedown doen, alvorens het woensdag 21 februari aan de driedaagse test in Bahrein begint.