Er waait dit jaar een frisse wind in Faenza, waar het tweede Formule 1-team van Red Bull met een schone lei aan een nieuw tijdperk begint. Coureurs Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda blijven weliswaar aan, maar racen niet langer voor AlphaTauri. De formatie gaat nu als Visa Cash App RB F1 Team door het leven. Ook in het management is er met het vertrek van teambaas Franz Tost en de komst van CEO Peter Bayer en teambaas Laurent Mekies het nodige veranderd.

In de aanloop naar de onthulling van de nieuwe bolide op 8 februari gaat ook de technische afdeling op de schop. Technisch directeur Jody Egginton blijft aan, maar krijgt gezelschap van chief technical officer Tim Goss. De Brit heeft veel ervaring in de Formule 1 en komt over van de FIA, waar hij het afgelopen jaar technisch directeur single-seaters was. Daardoor mag hij pas in oktober aan de slag bij VCARB. Daarnaast kan Egginton dit jaar ook rekenen op de hulp van Guillaume Cattelani, die zich als plaatsvervangend technisch directeur aan het team verbindt. Ook hij kan inmiddels leunen op vijftien jaar ervaring in de Formule 1 bij onder meer Lotus, McLaren en Red Bull Racing, al was zijn betrokkenheid bij het laatste team vooral via Red Bull Technology.

Ook qua engineering heeft Visa Cash App RB een mooie slag geslagen in de aanloop naar het F1-seizoen 2024. Zoals Motorsport.com vorige maand al kon onthullen, komt Alan Permane de renstal uit Faenza versterken. De voormalig sportief directeur van Alpine, die in de zomerstop na 34 jaar bij het team vertrok, gaat nu aan de slag als racing director. In die functie wordt hij eindverantwoordelijk voor de gehele engineering-operatie op het circuit.

"Deze aanstellingen zijn een enorme stap voorwaarts voor VCARB", zegt Bayer over het aantrekken van Goss, Cattelani en Permane. "De komst van Guillaume en Alan vergroot onze mogelijkheden qua ontwerp, de ontwikkeling van de auto's en de prestaties op de baan. Met Tims komst in oktober hebben we de belangrijkste elementen van de structuur op zijn plek om de volgende fase van onze reis te bereiken en het langetermijnsucces van het team te garanderen."

Teambaas Mekies voegt daaraan toe: "Met het aanstellen van Tim, Guillaume en Alan voegen we een enorme hoeveelheid winnende expertise toe en ik twijfel er niet aan dat ze helpen om het team naar het volgende niveau in F1 te brengen. We hebben al een heel sterke en zeer ervaren groep binnen het team. Met de toevoeging van hoogopgeleide mensen als Tim, Guillaume en Alan vergroten we onze capaciteit en krijgen we hulp om te voldoen aan de hoogste technische standaarden, zowel in de fabriek als op het circuit."