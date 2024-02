Het zijn bijzondere maanden geweest voor Visa Cash App RB. Het Formule 1-team heeft op managementgebied een totale metamorfose ondergaan. Zo is teambaas Franz Tost met pensioen gegaan en wordt vervangen door Laurent Mekies, komt voormalig FIA-topman Tim Goss later dit jaar om de rol van chief technical officer in te vullen en op de plek van race-directeur is de door Alpine ontslagen Alan Permane terechtgekomen. Ook onder technisch directeur Jody Egginton is een nieuwe man gekomen, Red Bull-aerodynamicus Guillaume Cattelani is de nieuwe plaatsvervangend technisch directeur.

Met de nieuwe mensen aan boord hoopt de formatie uit Faenza de stap naar voren te zetten. In 2023 kon het in het begin van het seizoen absoluut geen vuist maken en stonden ze lange tijd stijf onderaan. Na een inhaalslag werden de Italianen alsnog achtste bij de constructeurs, maar geheel tevreden zijn ze daar niet mee. De doelstelling voor 2024 dan ook duidelijk: hoger dan achtste eindigen moet het minimale zijn. De coureurs Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda weten dus wat van hen verwacht wordt.

Het valt niet te ontkennen dat de nieuwe naam van het team ook heel wat wenkbrauwen doet fronsen. Het duurde even voordat bekend werd wat de naam zou worden, maar Visa Cash App RB valt bij de meeste volgers niet in goede aarde. De wijziging is vooral te danken aan de komst van twee titelsponsoren, maar veel volgers zien dit toch wel als een stap te ver.

Vrijdagmorgen Nederlandse tijd gaat het doek van de nieuwe bolide voor 2024 en op de socials wordt alvast een glimp gedeeld van de kleurstelling. De eerste beelden van de livery laten zien dat er in ieder geval gedeeltelijk teruggegrepen wordt op de kleurstelling van de laatste Toro Rosso-auto's. Het blauwe van toen keert terug en ook de kenbare stier is prominenter zichtbaar dan in de AlphaTauri-tijd. Uiteraard is de nieuwe naamgever Visa ook duidelijk op de auto te vinden.