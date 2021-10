Vips en Lawson testen namens Red Bull-teams in Abu Dhabi

Het laatste Formule 1-seizoen onder de huidige technische reglementen eindigt half december met de Grand Prix van Abu Dhabi. Daar waar de coureurs daarna kunnen genieten van een rustige periode, moeten de teams nog een paar dagen door. Op het Yas Marina Circuit wordt enkele dagen na afloop van het seizoen namelijk opnieuw de Young Driver Test georganiseerd. Daarbij kunnen de teams jonge coureurs de kans geven om een actuele F1-bolide aan de tand te voelen.

Het opleidingsprogramma van Red Bull heeft enkele getalenteerde jonge coureurs in de Formule 2 rijden en twee daarvan mogen in Abu Dhabi hun opwachting maken. Dat maakte Franz Tost bekend in een interview met F1-Insider.com. “Liam Lawson en Jüri Vips zullen deelnemen aan de Young Driver Test”, vertelde de AlphaTauri-teambaas. “Lawson doet dat bij ons, Vips bij Red Bull Racing.” Voor Lawson - die naast zijn F2-campagne ook ranglijstaanvoerder is in de DTM - wordt het zijn eerste kennismaking met een actuele F1-auto. Wel mocht hij eerder dit jaar op Goodwood voor het eerst plaatsnemen in een oudere bolide van Red Bull. Vips nam vorig jaar namens Red Bull al deel aan de afsluitende test in Abu Dhabi.

Tost ziet geen heil in drie auto's per team

Vanwege de zeer beperkte testmogelijkheden krijgen jonge coureurs slechts zelden de kans om zich te laten zien in een Formule 1-wagen. In 2022 moet op dat vlak een stap gezet worden door de teams te verplichten tijdens twee vrije trainingen een coureur zonder F1-ervaring in de auto te zetten, terwijl ook geopperd wordt om alle teams een derde auto in te laten zetten. Dat laatste idee ziet Tost niet zitten. “In de Formule 1 zijn altijd te weinig plaatsen. Op dit moment zijn er twintig auto’s en daarin zitten de beste coureurs”, aldus de Oostenrijker.

“Bij Red Bull geven we jonge talenten tests in oudere auto’s. Een alternatief zou zijn om ze nog een seizoen in de F2 te laten rijden - of de DTM, of IndyCar. Je kan ook je weg uit deze klassen vinden. Als je het talent hebt, eindig je uiteindelijk in de F1. De derde auto zie ik niet zitten. Het begint met wie het moet financieren. Bovendien zitten de paddocks en de pits op de limiet, dus ik weet niet waar ik de derde auto kwijt moet.”