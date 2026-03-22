Villeneuve herinnert: "Een band met Schumacher is er er eigenlijk nooit geweest"

Het Formule 1-seizoen van 1997 leverde een van de meest dramatische titelgevechten uit de sportgeschiedenis op. Alles kwam neer op de laatste race in Jerez, waar Michael Schumacher een controversiële actie uitvoerde op Jacques Villeneuve – een actie die zijn eigen race beëindigde en Villeneuve zijn eerste wereldtitel opleverde.

Dat moment zou hun rivaliteit definiëren: intens, strijdlustig en vaak balancerend op de grens van wat acceptabel was. Toch waren Schumacher en Ferrari later diezelfde avond aanwezig op een Renault-feest, samen met de kersverse wereldkampioen.

Maanden later, nog voordat de FIA een uitspraak had gedaan over Schumachers actie, verscheen er een foto van de twee coureurs arm in arm, ogenschijnlijk verzoend. Voor velen leek het erop dat de controverse al achter hen lag – ondanks de aanhoudende kritiek op Schumacher en de onzekerheid over een mogelijke straf.

In werkelijkheid zag Villeneuve dat anders. Terugkijkend in 2022 zei hij: "Persoonlijk vond ik het op dat moment wel cool, want dat is het soort dingen dat ik zelf ook zou doen. 'Oké, je hebt me verslagen.' Zo was het ook met Damon het jaar ervoor. Op dat moment zag ik niet wat er daarna zou komen."

Er was die avond slechts één camera aanwezig, naar verluidt van iemand uit Schumachers omgeving. Villeneuve concludeerde later dat de foto bewust werd gebruikt om het verhaal te sturen.

De controversiële botsing tussen Michael Schumacher, Ferrari F310B, en Jacques Villeneuve, Williams FW19 Renault

"Hij gebruikte het om foto's te maken, om de boel op te schonen," zei Villeneuve. "Het verhaal was: 'Zie je wel, ik heb niets verkeerd gedaan in die race, want kijk, we zijn vrienden.' Dat maakte me boos, en dat had ik niet zien aankomen." Die PR bleek later voor niets te zijn geweest, want even later verloor Schumacher voor straf zijn tweede plaats in het kampioenschap.

De nalatenschap van Gilles

In een recente aflevering van Beyond the Grid maakte Villeneuve duidelijk dat er eigenlijk nooit echt een relatie was geweest. "We konden nooit echt goed met elkaar overweg. Het is vreemd, want in al die jaren in de F1 hebben we eigenlijk nooit echt sociaal contact gehad. En hij was mijn grootste concurrent, dus dat is wel gek."

Volgens hem lag de spanning niet zo zeer aan de rivaliteit op de baan. De naam Villeneuve zelf, diep verankerd in de Ferrari-historie via zijn vader Gilles, kan volgens hem ook een rol hebben gespeeld. Gilles Villeneuve – een van Enzo Ferrari's meest geliefde coureurs – groeide na zijn overlijden in 1982 uit tot een blijvend symbool binnen het team, zowel zichtbaar in de garage als onder de tifosi.

Enzo Ferrari en zijn spirituele zoon Gilles Villeneuve: "Misschien konden we niet goed met elkaar overweg omdat de naam Villeneuve nog steeds verbonden was met Ferrari." Foto door: Actualfoto

Volgens Jacques kan Schumacher daardoor beïnvloed zijn geweest. "Ik weet het niet zeker, maar misschien konden we niet goed met elkaar overweg omdat de naam Villeneuve nog steeds verbonden was met Ferrari. Misschien had dat effect op hem. Want in Italië had je fans die voor hem en Ferrari waren, en fans die ook voor mij waren. En dat maakte het allemaal een beetje uit balans."

Villeneuve denkt ook dat zijn eigen houding meespeelde – vooral zijn weigering om zich te laten intimideren. "Hij wist dat het me niets deed. Dat ik niet onder de indruk of bang voor hem was. Daar was hij denk ik niet aan gewend."

"Daarom verliepen de gevechten die ik met hem had niet altijd in zijn voordeel. Omdat ik gewoon standhield. Hetzelfde merkte ik toen ik later bij BAR zat. Er was iets van… ik weet niet of het respect was of onzekerheid over wat er zou gebeuren, maar hij wist dat ik gewoon met hem zou vechten. En dat was het."