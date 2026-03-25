Vijf zaken om op te letten tijdens de F1 Grand Prix van Japan

De race op het iconische circuit Suzuka volgt op de seizoensopeners in Australië en China, die beide werden gewonnen door Mercedes, dat duidelijk de overhand heeft gehad sinds de laatste regelwijziging. Of die superioriteit dit weekend voortduurt, valt nog te bezien, maar er zijn ook veel gespreksonderwerpen in de grid na de eerste twee races.

Hier zijn vijf dingen om op te letten in Suzuka, de laatste race voor Miami in mei, aangezien de races in Saudi-Arabië en Bahrein beide zijn afgelast vanwege het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten.

Is Antonelli een echte bedreiging voor Russell?

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Toen Mercedes tijdens de tests voorafgaand aan het seizoen meteen uit de startblokken schoot, werd George Russell direct bestempeld tot de grote favoriet voor de F1-titel van 2026. Dat is niet onterecht. De 28-jarige coureur is aan zijn achtste seizoen bezig en heeft dus veel ervaring opgedaan. Als de Silver Arrows inderdaad zouden domineren, zou Russells grootste concurrent zijn tiener-teamgenoot Kimi Antonelli zijn, die aan zijn tweede jaar in F1 begint.

Volgens alle statistieken zou Russell beter moeten zijn dan zijn teamgenoot en dat bevestigde hij tijdens de openingsrace in Melbourne door de Grand Prix van Australië vanaf poleposition te domineren in een Mercedes 1-2. Maar toen draaide het script om in Shanghai, waar Antonelli zijn eerste overwinning behaalde in weer een 1-2. Het was indrukwekkend hoe de Italiaan alles rustig vanaf de kop afhandelde en de concurrentie ver achter zich liet.

De enige vraag is nu of hij constant kan presteren en Russell daadwerkelijk kan uitdagen voor het kampioenschap. Er zijn geen twijfels over de Brit, die vorig seizoen duidelijk liet zien dat hij klaar is voor de titelstrijd; het gaat er alleen om of Antonelli zelf er klaar voor is.

Suzuka is een goede plek om te zien of hij zijn wisselvalligheid als rookie heeft verbeterd, of dat Russell in feite nog steeds een overweldigende dominantie heeft over zijn teamgenoot en waarschijnlijk op weg is naar zijn eerste titel.

Hoe sterk zal de uitdaging van Ferrari voor Mercedes zijn?

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Hoewel Mercedes dit jaar in beide Grands Prix een 1-2-overwinning behaalde, ging dat niet zonder tegenstand van naaste concurrent Ferrari. Charles Leclerc nam bij de start van de Grand Prix van Australië de leiding over toen Russell traag wegkwam, en de twee leverden al vroeg een spannende strijd, totdat de Scuderia er niet in slaagde om onder een VSC te pitten, waardoor ze genoegen moesten nemen met de derde en vierde plaats.

In Shanghai herhaalde Lewis Hamilton vervolgens de prestaties van Leclerc van het weekend ervoor, maar viel binnen vijf ronden terug en Antonelli bleef onbedreigd. De kansen waren er dus voor Ferrari en als het echt een serieuze poging wil doen om de titel te winnen, moet het daar snel optimaal gebruik van maken, anders loopt Mercedes gewoon weg.

Dat begint in Suzuka, waar de vloeiende bochten met gemiddelde tot hoge snelheid eigenlijk in het voordeel zouden moeten zijn van de SF-26, die indruk heeft gemaakt met zijn bochtsnelheid. Het betekent dat er eindelijk een echte strijd tussen meerdere teams om de pole zou kunnen ontstaan, hoewel het behalen daarvan dit weekend waarschijnlijk minder belangrijk is dan in voorgaande jaren. Het zogenaamde 'jojo-racen' zorgt voor veel inhaalmanoeuvres, zelfs op de meest onmogelijke plekken.

Dus zelfs als Ferrari de zilverpijlen verslaat en pole pakt, is het nog een flinke uitdaging om die op zondag te behouden, aangezien de Mercedes-motor zeer energie-efficiënt is en het niet bepaald eenvoudig is om batterijvermogen te oogsten op Suzuka.

Derde keer geluk voor Piastri?

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

De dominantie van Mercedes en Ferrari in het begin van het seizoen laat zien dat titelverdediger McLaren geen geweldige start heeft gekend; het team is weer met beide benen op de grond terechtgekomen. De renstal uit Woking staat derde in het klassement met 18 punten – 80 achter Mercedes – waarvan er acht behaald zijn tijdens de sprint in Shanghai, aangezien er tijdens elke GP slechts één auto aan de start verscheen.

Dat was Lando Norris in Melbourne, waar de regerend wereldkampioen als vijfde eindigde, terwijl zijn teamgenoot Oscar Piastri in de verkenningsronde crashte. De Australiër kon een week later opnieuw niet starten als onderdeel van een dubbele DNS voor McLaren; een elektrisch probleem zorgde ervoor dat ook Norris niet kon deelnemen aan de Chinese GP, terwijl Piastri's MCL40 simpelweg niet wilde starten.

Hopelijk kan Piastri dit weekend eindelijk een Grand Prix starten, en als dat zo is, wordt er in ieder geval van hem verwacht dat hij met Norris om de vijfde plaats zal strijden, aangezien McLaren ruim op de derde plaats staat waar het gaat om de snelste tijden.

Blijven dezelfde problemen bestaan voor Red Bull en Verstappen?

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Lars Baron / Getty Images

"Het hele weekend zaten we ernaast. De auto is volstrekt onbestuurbaar. Ik kan niet eens een beetje een referentiepunt vinden. Elke ronde is een kwestie van overleven." Dat waren de woorden van Verstappen tijdens een rampzalig weekend in Shanghai, na een redelijk positieve start in Melbourne.

Maar in China sloeg de realiteit toe. De Oostenrijkse renstal eindigde in de sprint twee keer buiten de punten, voordat het op zondag via Isack Hadjar vier schamele punten binnenhaalde, terwijl Verstappen uitviel na een plotseling vermogensverlies.

De problemen waren alomtegenwoordig in Shanghai, maar er is er één die steeds weer terugkomt en dat is de start van de race. De procedure volgens de regels van 2026 is nu complexer, omdat de verwijdering van de MGU-H betekent dat coureurs hun motoren minstens tien seconden lang hoog in toeren moeten laten draaien om de turbo op te laden voor een soepele start.

Beide Red Bull-coureurs hebben dit jaar nog geen goede start gehad, omdat ze bij het doven van de lichten te kampen hadden met een gebrek aan batterijvermogen, waardoor Verstappen dit jaar in totaal zes plaatsen verloor in de eerste ronde. Dat is dus duidelijk een groot probleem dat moet worden opgelost, anders wordt het behalen van de vierde plaats in het klassement misschien niet zo eenvoudig als het lijkt.

Hoe gaat Audi het redden na het vertrek van Wheatley?

Bij Audi zag het er rooskleurig uit. Het Duitse merk maakt dit jaar zijn debuut in F1 en was meteen competitief met een plek in Q3 en punten voor Gabriel Bortoleto in Melbourne, waarna zijn teamgenoot Nico Hülkenberg een week later als elfde eindigde. Hoewel er in China dus geen punten werden behaald, was de snelheid er nog steeds.

Jonathan Wheatley, Audi F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Het team heeft daarom laten zien dat het kan strijden met teams als Haas, Alpine en Racing Bulls aan de kop van het middenveld, waarbij de Audi-motor bijzonder indrukwekkend was, vooral omdat het een debuut is en er geen klantenteams zijn om gegevens van te verzamelen.

Maar de ploeg heeft sinds de laatste race een tegenslag gekend: Jonathan Wheatley kondigde zijn ontslag aan als teambaas, waarna zijn voormalige baas Mattia Binotto de rol op zich nam. Wheatley kwam pas begin vorig jaar bij het team, toen het nog Sauber heette, maar speelde een cruciale rol in het omdraaien van de operationele kant van het team, waardoor het van slechts vier punten in 2024 naar 70 in 2025 ging – inclusief een podiumplaats voor Hülkenberg op Silverstone.

Wheatley stond ook voor een stabiele managementstructuur, iets wat het team voorheen ontbrak, en zorgde ervoor dat Audi op het juiste spoor zat, maar zijn schokkende vertrek dreigt nu al die geweldige vooruitgang teniet te doen. Het voelt alsof het Duitse merk weer terug bij af is, dus er zullen dit weekend vragen over zijn en het zal interessant zijn om te zien hoe Binotto hiermee omgaat.