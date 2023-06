FIA past muur aan in bocht 2 na klachten

Een opvallende wijziging op de donderdag in Canada: de muur van de pitstraat was verlengd, maar er stond ook plots een nieuwe barrière tussen bocht 1 en 2. Coureurs die zich verremden en rechtdoor schoten in bocht 1 konden dan normaliter de baan afsteken om op de exit van bocht 2 weer in te voegen, maar dat was met deze nieuwe toevoeging onmogelijk. Coureurs hadden daarom geen andere optie dan om te keren op het geasfalteerde deel tussen de twee bochten, of kort door het gras te rijden om terug de baan op te komen. Beide opties werden echter niet als een verbetering van de veiligheid gezien. "Ik snap de keuze van de FIA, maar het is zo gevaarlijk", stelde Yuki Tsunoda. Lewis Hamilton zou bij de rijdersbriefing hebben aangegeven dat hij nog nooit een dergelijk ongeluk heeft gezien als waarvoor de wijziging was bedoeld. De FIA besloot van zaterdag op zondag een wijziging door te voeren en haalde vier meter van de nieuwe barrière weg, zodat coureurs alsnog op de ouderwetse manier terug de baan op konden.

Max Verstappen rijdt langs de barrière tussen bocht 1 en 2 op het Circuit Gilles Villeneuve. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Villeneuve geeft Leclerc toestemming voor speciale helm

Vol trots presenteerden Ferrari en Charles Leclerc op vrijdag een speciale helm voor het Grand Prix-weekend in Canada. De Monegask zou met het helmdesign van Gilles Villeneuve, naar wie het circuit in Montreal is vernoemd, rijden. Toch viel in de trainingen op dat hij met zijn gebruikelijke rood-witte helmdesign reed. Pas op zaterdag kwam er opheldering over wat er op de achtergrond speelde. Ferrari en Leclerc zouden de familie Villeneuve namelijk nooit benaderd hebben over de plannen voor deze helm. Om problemen te voorkomen bleef die helm dus even in de kast staan. Zaterdag bood Leclerc zijn verontschuldigingen aan bij de zus van Jacques Villeneuve, de zoon van Gilles. Zij gaat namelijk over het beeldrecht van Gilles Villeneuve. "Charles was er heel lief over", aldus Melanie Villeneuve tegen Motorsport.com. "We hebben geen bezwaren, het is een mooi eerbetoon." Jacques Villeneuve, de F1-kampioen van 1997, liet weten dat het als een 'grote verrassing' kwam dat Leclerc de speciale helm toonde. Volgens hem had overleg van tevoren de juiste manier van aanpak geweest en had het problemen als deze voorkomen. Leclerc kon de helm uiteindelijk in de kwalificatie en race wel dragen.

De speciale helm van Charles Leclerc als eerbetoon aan Gilles Villeneuve. Foto: Ferrari

50 jaar safety car in de Formule 1

De Grand Prix van Canada kenmerkte een bijzondere mijlpaal voor de veiligheid in de Formule 1. De safety car vierde namelijk haar vijftigjarige bestaan. In de Canadese Grand Prix van 1973 op Mosport Park kwam voor het eerst een safety car - of pace car - de baan op. Toen reed Eppie Wietzes nog rond in een felgele Porsche 914. Nu mag Bernd Mayländer plaatsnemen in de rode Mercedes AMG of groene Aston Martin Vantage. Het avontuur begon voor Mayländer in 1999. "Ik kreeg toen een telefoontje van Herbie [Blash] en Charlie [Whiting]", zegt Mayländer tegen de officiële website van de F1. "Ze vroegen mij: 'Bernd, je rijdt in de Porsche Supercup, maar ben je beschikbaar om in de safety car te rijden voor de Formula 3000?' Ik zei: 'Ja, waarom ook niet?' Ik kende het merk [Mercedes] best goed en ik racete voor hen." Op 12 maart 2000 maakte Mayländer zijn debuut als safety car-bestuurder in de Formule 1. Door de jaren heen nam de safety car verschillende vormen aan. Zo dienden onder meer de Fiat Tempra, Ford Escort RS Cosworth, Honda Prelude, Opel Vectra, Porsche 911 GT2, Lamborghini Diablo en Renault Clio als safety car.

De safety car vierde haar vijftigjarige bestaan in de F1. Foto: Jake Grant / Motorsport Images

Piastri tekent in achtste F1-weekend voor eerste crash

Oscar Piastri heeft zich tot nu toe goed kunnen meten met McLaren-teamgenoot Lando Norris. De rookie, de F2-kampioen van 2021 die vorig jaar als Alpine-reserve aan de slag ging maar dit jaar zijn debuut maakte bij McLaren, heeft enkele prima races gehad en bleef zeven raceweekenden uit de problemen. In Canada ging het dan toch fout en kon hij zijn eerste crash in de Formule 1 bijschrijven. De Australiër pushte in Q3 op weg naar een snelle ronde op het natte Circuit Gilles Villeneuve, maar verloor de controle op de exit van bocht 7 en gleed de muur in. "Dit is mijn eerste grote fout, maar ik wist dat het op een gegeven moment ging gebeuren. Ik ging gewoon te agressief op het gas en dat was het. Zo’n fout is snel gemaakt, maar het is natuurlijk wel zonde. Het spijt me voor de monteurs dat ze nu meer werk hebben dan nodig was geweest. Desondanks ben ik nog steeds best tevreden over mijn weekend", aldus de Australiër, die in de race net naast de punten greep.

Oscar Piastri beleefde in de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada zijn eerste crash in de Formule 1. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Update Dutch GP

Terwijl in Canada de Formule 1 op het circuit rondreed, klonken op Zandvoort de ronkende motoren van historische F1-auto's tijdens de Historic Grand Prix. Het was meteen een goede gelegenheid om een update te krijgen over de stand van zaken voor het circuit en de Formule 1-plannen voor de toekomst. “We staan tot en met 2025 op de kalender en de doelstelling is om een evenement neer te zetten dat op de kalender uniek in zijn soort is. Er komen allerlei schitterende nieuwe Grands Prix bij en die doen dat op hun eigen manier. Zo doen wij dat dus ook, op onze eigen onderscheidende manier", aldus Robert van Overdijk, algemeen directeur van de Dutch GP. Hij ging bovendien in op verbeteringen aan de veiligheid, nadat vorig jaar meerdere meldingen van ongepast gedrag kwamen. "We zijn met allerlei organisaties in gesprek gegaan zoals NOC*NSF, de Rutgers Stichting en overheden en ik denk dat we weer een volgende stap hebben gemaakt."

Publiek op het circuit van Zandvoort tijdens de GP van Nederland van 2022. Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images