FIA past procedure rondom herstart per direct aan

De herstart in de slotfase van de Grand Prix van Australië zorgde voor heel wat ophef. Meerdere coureurs klaagden dat zij met de koude banden op de grid stonden, waardoor heel wat incidenten plaatsvonden. De procedures zijn in Baku gewijzigd, waardoor de coureurs hun banden beter op temperatuur kunnen brengen. Tijdens de ronde vanuit de pitstraat naar de grid dooft de safety car direct zijn lichten. Daardoor vervalt de regel dat de leider maximaal tien autolengtes mag terugzakken. De coureurs gaan dertig seconden na de safety car de baan op en kunnen zelf hun tempo bepalen, om zo meer temperatuur in het rubber te brengen.

De herstart in Melbourne. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen kraakt F1-sprintraces: “Nog meer gokken dan in Las Vegas”

Al meerdere malen heeft Max Verstappen zich negatief uitgelaten over sprintraces in de Formule 1. Na de zaterdag in Baku, waar ook de eerste Sprint Shootout-kwalificatie op het programma stond, deed hij er nog een schepje bovenop. Hij vergelijkt het concept met gokken in Las Vegas, waar de kans op succes groter is dan bij een F1-sprintrace. Volgens de Nederlander is er maar één oplossing: terug naar het oude vertrouwde format.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

AlphaTauri ontkent agressief te zijn geweest met aankondiging Mekies

Kort voor het Grand Prix-weekend in Baku werd bekend dat Franz Tost eind dit jaar vertrekt als teambaas. Hij wordt opgevolgd door Laurent Mekies, die overkomt van Ferrari. De Scuderia was niet blij met de coup, noch met de aankondiging. Teambaas Frederic Vasseur omschreef de timing van de aankondiging van AlphaTauri als 'een beetje agressief', nu het nog zo vroeg in het seizoen is en er überhaupt nog geen datum van het vertrek van Mekies is vastgesteld. Tost gaf in Baku uitgebreid uitleg waarom de aankondiging naar voren gehaald moest worden.

Laurent Mekies, Racing Director, Scuderia Ferrari Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc staat op de radar bij Mercedes

Het afscheid van Lewis Hamilton komt met het jaar dichterbij. De zevenvoudig wereldkampioen is inmiddels 38 jaar en zal op een dag het stokje bij Mercedes moeten overdragen. Op dit moment praat de Brit nog over een nieuw F1-contract. Daarom is de formatie nog niet op zoek naar een opvolger. Wel wordt de markt in de gaten gehouden, waaronder de ontwikkelingen bij Ferrari. Charles Leclerc wordt gezien als een van de toekomstige kandidaten. Voor de langere termijn staat de Monegask zeker op de radar bij het merk met de ster, zo liet teambaas Toto Wolff weten.

Charles Leclerc op het podium in Baku. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

F1-coureurs willen meer betrokkenheid bij beslissingen FIA

De FIA neemt te veel beslissingen zonder daarbij de mening van de coureurs te vragen. Dat is de mening van George Russell, bestuursvoorzitter van de Grand Prix Drivers’ Association. De coureurs zijn niet te spreken over het feit dat de FIA zonder pardoes DRS-zones inkort en over het functioneren van de wedstrijdleiding. Met name na de hectische slotfase in de Grand Prix van Australië kwam er veel kritiek. “Het kan niet zo zijn dat weekenden volledig gedicteerd worden door wat iemand in het kantoortje van de wedstrijdleiding wil doen”, trekt Russell fel van leer. “We hebben recentelijk een aantal curieuze beslissingen gezien.”