Nieuw kwalificatieformat in Baku?

Als het aan de Formule 1-bazen ligt, gaat het format van de sprintraceweekends op de schop. Men hoopt al in Baku, waar de eerste sprintrace van het F1-seizoen 2023 verreden wordt, over te stappen op een nieuw concept. De belangrijkste wijziging is de komst van een tweede kwalificatie, die de startopstelling voor de sprintrace bepaalt. Hiermee wordt de uitslag van de sprintrace losgekoppeld van de Grand Prix op zondag. Daardoor kunnen de coureurs meer risico nemen, wat het spektakel ten goede moet komen. In de komende weken moet meer duidelijk worden.

Michael Masi praat voor het eerst over nasleep Abu Dhabi 2021

Een bekend gezicht in de paddock in Melbourne: voormalig F1-wedstrijdleider Michael Masi. De Australiër zal niet door iedereen even enthousiast begroet zijn na zijn rol in de controversiële finale van het Formule 1-seizoen 2021. Die dag heeft zijn sporen nagelaten bij Masi, zo laat hij weten in zijn eerste publieke optreden sindsdien. De huidige voorzitter van de Australische Supercars Commissie erkent professionele hulp te hebben gezocht, maar heeft ook genoten van zijn tijd vrijaf.

Alonso-zaak levert vanaf nu wél extra straf op

De FIA heeft na de ophef in de Grand Prix van Saudi-Arabië een nieuwe richtlijn uitgevaardigd. De Spanjaard kreeg in Jeddah een tijdstraf van vijf seconden, die hij moest inlossen tijdens zijn pitstop. Tijdens die straftijd is er niet aan de auto gewerkt, maar raakte de krik wel alvast de achterkant van de auto aan. Ver na de race merkte de FIA dit pas op, waarna Alonso een tijdstraf van tien seconden kreeg. Aston Martin tekende met succes protest aan door onder meer eerdere voorbeelden aan te leveren waarbij datzelfde gebeurde en er geen straf volgde. De FIA heeft nu duidelijk gemaakt dat een dergelijk vergrijp in de toekomst wél een straf oplevert.

Daniel Ricciardo wil in 2024 terugkeren op F1-grid

Het heeft slechts een paar races geduurd, maar Daniel Ricciardo weet het nu al zeker: hij wil volgend jaar terugkeren in de Formule 1. De Australiër liet na zijn vertrek bij McLaren weten behoefte te hebben aan rust en een jaar aan de zijlijn. Inmiddels begint het weer te kriebelen bij de reservecoureur van Red Bull Racing en werkt hij aan een plan om in 2024 terug te keren. Haas lijkt open te staan om Ricciardo een plekje aan te bieden, al zal de goedlachse rijder uit Perth eerst willen afwachten hoe de markt zich verder ontwikkelt.

Geen monteurs meer in de hekken

Het traditionele beeld van monteurs in de hekken bij de finish van een Formule 1-race behoort tot het verleden. Wedstrijdleider Niels Wittich heeft de teams in de aanloop naar de Grand Prix van Australië gewezen op de regel dat het 'te allen tijde verboden is om in de hekken aan de pitmuur te klimmen’. De festiviteiten kunnen volgens de FIA leiden tot gevaarlijke momenten wanneer er nog gestreden wordt en coureurs op volle snelheid dicht langs de monteurs in de hekken razen. Overigens mogen zij wel door de gaten in de hekken hangen waar ook de pitborden doorheen gaan. Dat mag nog steeds, mits op een veilige manier.