Red Bull voert oriënterende gesprekken met McLaren over motorendeal

Op vrijdag bevestigde Red Bull F1-teambaas Christian Horner dat McLaren CEO Zak Brown een bezoekje heeft gebracht aan Red Bull Powertrains om een mogelijke toekomstige motorendeal te bespreken. Volgens Horner is het “heel logisch dat er gesprekken gevoerd worden met potentiële klanten”. McLaren wordt momenteel voorzien door power units van Mercedes, maar overweegt de opties voor de langere termijn. Het bezoekje van Brown volgt na geruchten dat het team uit Woking ook overweegt om weer in zee te gaan met Honda, ondanks de nogal pijnlijke scheiding in 2017.

Toto Wolff, teambaas en CEO Mercedes-AMG met Jayne Poole, de nieuwe speciaal adviseur. Foto: Uncredited

Mercedes haalt ervaren medewerker weg bij Red Bull Racing

Op diezelfde dag kon Motorsport.com melden dat Mercedes een nieuw teamlid heeft aangetrokken. Jayne Poole werkte nauw samen met Christian Horner als COO en HR-director bij Red Bull Racing en is nu - opmerkelijk genoeg - de nieuwe speciaal adviseur van Toto Wolff. Haar kennis van de procedures en methodieken bij Red Bull kunnen Mercedes helpen in het herstelproces. Ook voormalig F1-coureur en Venturi Formule E-teambaas Jerome d’Ambrosio wordt genoemd als kandidaat voor een rol binnen het F1-team. Hij was tijdens de wintertest en de seizoensopener in de pitbox van Mercedes aanwezig.

De start van de Grand Prix van Emilia-Romagna in 2022. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Imola eerste locatie voor kwalificatie-experiment

De Formule 1 werkt aan een aantal experimenten met het kwalificatieformat. Op zaterdag konden we melden dat de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola de eerste van twee races is waar geëxperimenteerd wordt. De coureurs krijgen voor het weekend elf in plaats van dertien sets banden ter beschikking. De coureurs moeten in Q1 de hardste variant gebruiken, de medium in Q2 en de soft in Q3. Uit eerste analyses komt naar voren dat de teams hun bandengebruik in de vrije trainingen flink moeten aanpassen.

AlphaTauri-coureur Nyck de Vries hoeft zich geen zorgen te maken over de toekomst van het team. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Horner noemt geruchten over verkoop AlphaTauri “vermakelijk”

Meer Red Bull-nieuws: Horner veegde de geruchten in de Duitse media over een mogelijke verkoop van zusterteam AlphaTauri van tafel. De energiedrankengigant vaart een nieuwe koers sinds het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz. In Duitsland werd gemeld dat zijn opvolger Oliver Mintzlaff zou overwegen om het kleine F1-team uit Faenza in de verkoop te zetten. Red Bull-teambaas Christian Horner en AlphaTauri-topman Franz Tost ontkenden dit in alle toonaarden. In de persconferentie op vrijdag legde de Brit een en ander uit.

Duidelijkheid over de regels omtrent het verlaten van de pitstraat. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

FIA past regels aan voor verlaten pitstraat na controverse Verstappen

De FIA heeft de regels verduidelijkt in welke mate F1-coureurs bij het verlaten van de pitstraat de witte lijn mogen raken. Na de Grand Prix van Monaco van afgelopen jaar ontstond daarover ophef. Max Verstappen raakte de witte lijn, wat resulteerde in een protest van rivaal Ferrari. Hoewel de Nederlander de lijn duidelijk raakte, waren de stewards van mening dat hij de afbakening niet ‘overschreden’ had. Deze onduidelijkheid over de interpretatie zorgde voor de nodige onrust in de paddock. De FIA heeft nu duidelijkheid geschept.

De nieuwe FIA-regel voor het verlaten van de pitstraat. Foto: FIA