Formule 1 GP van Qatar

Vijf snelle conclusies na de F1 GP van Qatar

Kimi Antonelli versloeg George Russell en won zondag de Grand Prix van Qatar op Lusail International Circuit

Motorsport.com

Gepubliceerd: 29 nov 2026, 17:34

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Antonelli geeft signaal af voor 2027

Met het winnen van de wereldtitel heeft Kimi Antonelli zijn missie voor 2026 volbracht, maar de Italiaan kijkt nu al verder vooruit.

Antonelli wil voorkomen dat er met George Russell een soort momentumverschuiving ontstaat zoals in 2015-16 bij Nico Rosberg, toen Rosberg de laatste races van het aflopende seizoen won en daarmee zijn titelaanval voor 2016 lanceerde. Daarom houdt hij zowel Russell als zijn Mercedes-team onder druk.

Eerst deed hij dat door zijn team stevig aan de tand te voelen omdat het hem in de kwalificatie niet had gegeven wat hij wilde: als eerste auto de baan op voor de laatste runs in Q3, in plaats van aan het einde van de rij. Daarna plaatste hij in de vierde ronde van de race een agressieve aanval op leider Russell, wat teambaas Toto Wolff ertoe bracht in te grijpen om te voorkomen dat zijn twee coureurs elkaar tot het uiterste zouden bevechten.

Het seizoen 2026 loopt misschien op zijn einde en Antonelli is dan wel gekroond tot jongste wereldkampioen ooit, maar hij heeft heel duidelijk gemaakt dat hij geen duimbreed toegeeft. Hij wil natuurlijk meer succes en is er niet op uit Russell ook maar enige ruimte te geven om zich opnieuw te laten gelden.

- Filip Cleeren

Russell steekt erbovenuit, daarna slaat vrouwe pech weer toe

George Russell, Mercedes

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Een week geleden deelde Max Verstappen nog een stevige sneer uit aan Russell door te zeggen dat de Mercedes-coureur niet van zijn niveau was, nadat Russell in de slotfase van de Grand Prix van Las Vegas was gecrasht. Tot zijn moment met de muur had hij zijn rivaal de hele race achter zich gehouden.

Zulke uitspraken hebben de neiging om later terug te komen bij degene die ze doet. Vraag dat maar aan Russell, na zijn oorspronkelijke steek richting Verstappen 24 uur voor zijn fout in Vegas. In Qatar pakte de Brit overtuigend de pole-position en leidde hij de eerste helft van de race.

Daarna kreeg Russells seizoen 2026 opnieuw een tik. Dit keer geen motorprobleem zoals in Canada en Maleisië, maar brokstukken die onder zijn auto terechtkwamen en schade en een blokkade aan zijn vloer veroorzaakten.

Mercedes deed tijdens een pitstop wat het kon om het vuil weg te halen, maar de schade bleef. Russell kon niets uitrichten in de strijd met Antonelli om de zege. Buiten zijn schuld om glipte hem opnieuw een overwinning door de vingers.

- Haydn Cobb

Lusail had het bij motorraces moeten houden

George Russell, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Het is makkelijk te begrijpen waarom Qatar een vaste waarde is geworden op de MotoGP-kalender, met het Lusail International Circuit dat sinds het seizoen 2004 elk jaar op de kalender staat. Dankzij de ruime uitloopstroken, veel vloeiende bochten op middelhoge tot hoge snelheid en een behoorlijk lang start-finish-recht stuk is het circuit zeer geliefd bij coureurs en perfect geschikt voor twee wielen.

Helaas geldt dat, ook al vinden F1-coureurs het best een aardig circuit, niet voor vier wielen, ondanks het omvangrijke contract van Qatar tot minstens 2032. Die eigenschappen leveren simpelweg geen geweldige races op. Na de chaos in de eerste ronde werd de race van zondag een uitgesproken slaapverwekkende vertoning, met Mercedes dat wegreed en de auto's daarachter die op hun plek bleven.

Als de beste, en enige, inhaalmogelijkheid op het start-finish-recht stuk ligt, valt de baan duidelijk in de categorie 'driver's track': leuk voor wie in de auto zit, niet voor wie erbuiten zit. Het helpt ook niet dat coureurs in Qatar ieder jaar een stintlimiet opgelegd krijgen, waardoor teams mogelijk richting identieke strategieën worden geduwd.

Dus laten we Qatar alsjeblieft van de F1-kalender halen. Welke waarde voegt het toe, figuurlijk gesproken uiteraard, want financieel spreekt voor zich? Vier races in de relatief kleine regio van het Midden-Oosten is simpelweg te veel.

- Ed Hardy

Verstappen stelt tweede plaats veilig en bekroont herstel Red Bull in 2026

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Verstappen kon er geen vierde zege op rij in Qatar van maken, maar de vierde plaats in een lastig weekend met de RB22 was meer dan genoeg om de tweede plek in het coureurskampioenschap veilig te stellen.

Over de uitkomst bestond nauwelijks twijfel. Verstappen kwam naar Lusail met 37 punten voorsprong op de als derde geklasseerde Lewis Hamilton en 40 op Russell en Lando Norris, terwijl er bij de finale in Abu Dhabi nog maar 25 punten te verdienen waren.

Voor een coureur met het kaliber en de ambitie van Verstappen levert een tweede plaats in de eindstand waarschijnlijk niet veel meer op dan een schouderophalen en de mededeling dat het hem weinig zegt. Voor Red Bull is het echter een graadmeter voor de stappen die het team dit seizoen heeft gezet.

In het eerste jaar als fabrikant van een power unit, en na een moeizame start met het chassis, wist de renstal uit Milton Keynes het tij te keren en Verstappen opnieuw een auto te geven waarmee hij kon winnen. Hij pakte vier zeges in de afgelopen zeven Grands Prix en stond van Monza tot en met Las Vegas negen keer op rij op het podium.

Antonelli en Mercedes kenden dit jaar een grotendeels probleemloze weg naar hun respectieve titels, maar het herstel van Red Bull wijst erop dat Verstappen in 2027 vanaf het begin over het materiaal kan beschikken om hen uit te dagen.

- Federico Faturos

Qatar bewijst dat Ferrari een volledige reset nodig heeft

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Manuel Eletto

Na meerdere weekenden waarin de aandacht vooral uitging naar de rivaliteit tussen Charles Leclerc en Hamilton, heeft de Grand Prix van Qatar laten zien dat Ferrari veel grotere problemen moet aanpakken: punten waarop op korte én lange termijn verbetering nodig is.

Lusail legde veel zwakke plekken van Ferrari bloot, op en naast de baan. In de kwalificatie kreeg de SF-26 de banden moeilijk in het juiste temperatuurvenster en was er te weinig grip. Daardoor was het team de langzaamste van de koplopers: meer dan een seconde verwijderd van pole-position en zelfs achter een auto van Racing Bulls.

In de race werd het niet beter. Het tempo in de longruns lag niet op het niveau van de leiders en tot overmaat van ramp ging er bij de eerste stop van Leclerc kostbare tijd verloren. Die stop duurde meer dan 12 seconden door problemen met het rechtervoorwiel.

Misschien nog het meest zorgwekkend was dat Leclerc de balans van de SF-26 als "prima" omschreef. Dat suggereert dat zelfs de feedback van de coureurs achter het stuur geen duidelijke route naar een oplossing biedt. Als Ferrari ooit weer de maatstaf in de F1 wil worden, is een volledige reset nodig.

- Juanjo Saez

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