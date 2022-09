Over vijf jaar een vrouw in F1? Chadwick denkt dat het kan

“We proberen het systeem te verbeteren, zodat de meiden op dezelfde leeftijd op hetzelfde niveau zijn als jongens, en ze in Formule 3 en Formule 2 met elkaar kunnen strijden”, zei Formule 1-topman Stefano Domenicali recentelijk. “Realistisch gezien denk ik niet dat een meisje in de komende vijf jaar in de Formule 1 terechtkomt. Dat is heel erg onwaarschijnlijk, daar moeten we eerlijk over zijn.”

Daar kan Jamie Chadwick zich niet in vinden. De 24-jarige won de voorbije twee seizoenen van de W Series, het racekampioenschap voor vrouwen. Ook dit jaar is ze ongenaakbaar met vijf overwinningen in zes races. Daardoor kan de Britse volgend weekend in Singapore al haar derde titel opeisen. Door haar sterke prestaties is ze door het Williams F1 Team aangesteld als ontwikkelingscoureur, waardoor ze in de simulator regelmatig kan proeven aan de Formule 1. Haar doel is helder: de komende jaren doorstoten tot een racezitje in de koningsklasse van de autosport.

“Om eerlijk te zijn stoort het me niet echt”, zegt Chadwick in gesprek met The Guardian over de uitspraken van Domenicali. “Het is puur een extra motivatie. Het is absoluut mijn doel om in de komende vijf jaar te proberen de Formule 1 te halen. In dat tijdsbestek moet ik heel veel zien te bereiken, maar het is mijn doel om via de juiste opstapklassen binnen vijf jaar succes te hebben in F1.”

Lof van rivale Beitske Visser: Visser over dominantie Chadwick: “Ze maakt gewoon geen fouten”