1. Hoe cruciaal is het dat het gat naar Red Bull wordt gedicht?

Karun Chandhok: De meeste neutrale kijkers zijn wel een beetje uitgekeken op de dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing. Vorig jaar was daar het summum van. Het is niet de schuld van Verstappen of Red Bull, want zij hebben gewoon hun best gedaan. De concurrentie moet nu het gat dichten.

Een blik op de kijkcijfers, betrokkenheid op sociale media en forumberichten laat zien dat F1 rond de tweede helft van 2021 een piek bereikte. Dat was natuurlijk te danken aan een van de spectaculairste seizoenen uit de F1-geschiedenis. Dat kan uiteraard niet elk jaar zo zijn, maar we willen nog steeds op zondagochtend wakker worden en echt niet weten wie de race gaat winnen. Dat is wat ervoor zorgt dat mensen gaan kijken en dat is wat we misten in 2023.

Als je twee decennia terugspoelt, dan hadden Michael Schumacher en Ferrari in 2000 een geweldig gevecht met Mika Hakkinen, hadden ze in 2001 behoorlijk wat concurrentie en verpletterden ze vervolgens de tegenstand in 2002. Wat Max en Red Bull de afgelopen jaren hebben gepresteerd lijkt daar enorm op. Het verschil met toen is dat Bernie Ecclestone (FOM) en Max Mosley (FIA) nauw samenwerkten om de technische regels te veranderen om de hegemonie te doorbreken. Nu is er te veel gekibbel tussen F1 en de FIA en hebben de teams zoveel macht over de raceserie, dat het niet aannemelijk is dat de regels snel aangepast worden. Eigenlijk hoopt Liberty en F1 op Mercedes, Ferrari, McLaren. Zij moeten zich dusdanig verbeteren, waarna ze het gevecht met Red Bull aan kunnen gaan.

Het is een belangrijk jaar voor Mercedes. Vorig jaar wonnen ze voor het eerst in tien jaar geen race. Lewis Hamilton heeft een 'motie van wantrouwen' ingediend door bekend te maken - al voordat hij in de W15 reed - eind 2024 te vertrekken, maar voor dit jaar heeft het team volgens mij nog altijd de beste rijders. De faciliteiten en het budget zijn top, de technici op het circuit en het raceteam zijn nog altijd sterk. Daarom ligt de druk op het ontwerpteam om de beloften waar te maken. Er waren vorig jaar enkele grote veranderingen aan de top, met James Allison die de hands-on leiderschapsrol van Mike Elliott heeft overgenomen. James is een briljante leider en zijn ervaring in de sport in combinatie met zijn persoonlijke aero-achtergrond geeft reden tot optimisme.

Allison keert terug naar de frontlinie bij Mercedes als technisch directeur Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Als ik zijn commentaar tegen het einde van vorig jaar hoorde, lijkt het erop dat het team goed begrijpt waar het fout is gegaan bij het vinden van de optimale rijhoogte. Een probleem echt begrijpen is de eerste belangrijke horde die je moet nemen. Het lijkt erop dat Mercedes dat heeft gedaan.

Ferrari slaagde er niet in om voort te bouwen op 2022. Vorig jaar begon de auto het seizoen te ver achter de Red Bull en had het veel meer bandenslijtage dan de directe concurrentie. De ontwikkeling tijdens het seizoen was echter indrukwekkend. Het team leek een manier te vinden om de prestaties te verbeteren, waardoor beide coureurs een betere tweede seizoenshelft meemaakten.

De overstap van Hamilton heeft een hele nieuwe dimensie toegevoegd aan deze strijd achter Red Bull

Ferrari heeft het probleem dat de coureurs verschillende rijstijlen lijken te hebben. Dat kan problemen opleveren voor de ontwikkelingsrichting en de afstelling van de auto. Nu de marge tussen de topteams zo klein is, moet Ferrari echt een manier vinden om de auto minder peaky en vriendelijker voor de banden te maken. Pas dan kunnen beide coureurs de kans krijgen om altijd competitief te zijn.

De overstap van Hamilton heeft een hele nieuwe dimensie toegevoegd aan deze strijd achter Red Bull. Als Ferrari uiteindelijk sterker is dan Mercedes, zoals tegen het einde van 2023 het geval leek, dan heeft de Brit opnieuw een geweldige carrièremove gemaakt. Als het andersom is en Mercedes het potentieel ontsluit waar het team het al twee jaar over heeft, dan zal Lewis zich een beetje zorgen maken.

2. Blijft Pérez of neemt Ricciardo zijn plaats in?

Perez staat onder druk, Ricciardo kan zomaar toeslaan Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Karun Chandhok: Red Bull is de enige renstal op de grid die niet bang lijkt voor een shake-up halverwege het seizoen. Dat zorgt ervoor dat beide coureurs de druk voelen om te presteren.

Rijden naast Verstappen is een soort blessing in disguise. Natuurlijk betekent het dat je waarschijnlijk in een topauto zit, maar om het op dit moment tegen hem op te nemen moet heftig zijn. Sérgio Perez begon vorig seizoen goed, maar naarmate het jaar vorderde werd de kwalificatie een beetje een probleem. Hij noteerde in de laatste zeventien races maar een keer een top-vier klassering en dat zorgde voor een grote achterstand. Hoewel hij in de race aardig kon herstellen, deed hij nooit echt voor de overwinning mee.

Na twee vroege overwinningen verschoof het momentum in Miami. Ondanks dat hij daar op pole startte, werd hij verslagen door Verstappen. Verstappen begon daar vanaf de negende plaats op de grid en kwam snel naar voren. Pérez eindigde het jaar met slechts twee podiumplaatsen in de laatste tien races, terwijl zijn teamgenoot er negen van de laatste tien won.

Het feit dat Verstappen alleen het constructeurskampioenschap met 166 punten zou hebben gewonnen, betekende dat Red Bull Pérez niet echt nodig had om elke keer tweede te worden. Als Mercedes, Ferrari of McLaren hun zaakjes op orde krijgen, kan dat wel nodig zijn. Het is echter echt moeilijk om te concluderen of Daniel Ricciardo echt een betere optie is dan Pérez. Hij presteerde uitstekend in Mexico, maar daarna versloeg Yuki Tsunoda hem in het onderlinge kwalificatieduel. Het werd 4-3 voor de Japanner.

Of zijn Lawson en Tsunoda klaar voor de grote stap? Ik denk het niet. Dat betekent dat het echt aan Checo is om te laten zien dat hij het verdient om in dat stoeltje te blijven, terwijl Ricciardo Tsunoda keihard moet verslaan om opnieuw promotie af te dwingen.

3. Welke teamgenoten gaan het hevigste gevecht leveren?

Hoe zal de dynamiek tussen Russell en Hamilton veranderen nu het hun laatste seizoen als teamgenoten is? Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Karun Chandhok: De onderlinge gevechten bij Mercedes, Ferrari, McLaren en Alpine worden leuk om naar te kijken. George Russell kende een uitstekend 2022, maar hij geeft zelf ook toe dat 2023 tegenviel. Het is uiteraard een hele opgave om het op te nemen tegen een coureur van het kaliber Lewis Hamilton. In 2022 zagen we niet het beste van Hamilton, terwijl vorig seizoen de echte Lewis weer tevoorschijn kwam. Dat zorgde voor een wake-up call voor George. De jongere Brit maakte belangrijke fouten vanuit goede posities in Canada en Singapore en hij zal hongerig zijn om vorig seizoen achter zich te laten. Vooral als de auto competitiever is.

De Ferrari-strijd leek bijna elk weekend in het voordeel van een andere coureur te zijn. Afhankelijk van de afstelling van de auto was of Carlos Sainz, of Charles Leclerc de betere. Elk weekend leek een coureur ongelukkig met de balans, maar over het hele seizoen ontliepen ze elkaar niet veel. Ik kreeg vorig jaar kritiek, omdat ik zei dat Charles Leclerc volgens mij de snelste coureur was over één ronde. Het feit dat hij in acht van de laatste negen sessies in de top-vier zat met een auto die niet altijd bij de twee beste zat, laat mijn gelijk zien.

De druk op Carlos Sainz zal dit seizoen alleen maar toenemen. Met een stoeltje bij Mercedes, Red Bull en Aston Martin voor het grijpen, moet hij de mentale kracht vinden om de geruchten te negeren en een sterk seizoen neer te zetten. Veel mensen linken hem - vanwege de relatie van zijn vader met de Duitse fabrikant - aan Audi, maar ik denk niet dat hij daar naartoe wil. Het gaat nog minstens vijf jaar duren voordat Audi een topteam is en Sainz zal zijn topjaren niet willen verspillen aan het opbouwen van een start-up.

4. Hoe leuk wordt het silly season deze keer?

De overstap van Hamilton lijkt de opmaat voor een spanned silly season te zijn Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Karun Chandhok: De schokkende overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari heeft de hele sport een boost gegeven. Overal waar ik in de dagen na het nieuws kwam, wilden mensen over de overstap praten. Mercedes was volgens veel nieuwe F1-fans zijn 'thuis'. Men is nieuwsgierig waarom hij vertrok en ook naar wie hem vervangt.

Voor het eerst in de geschiedenis van F1 gaan we in 2024 naar de openingsrace met precies dezelfde rijdersbezetting als in het vorige seizoen. Dat er niks gebeurde was behoorlijk saai, dus de sport zou Lewis moeten bedanken voor het in gang trekken van dit silly season. Ik denk dat Aston Martin, Mercedes en Red Bull al snel hun coureurs vast willen leggen, dus ik denk dat we daar snel nieuws over horen.

5. Wat wordt buiten silly season het grootste verhaal van 2024?

De politieke gevechten in de F1 zullen ook in 2024 weer losbarsten. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Karun Chandhok: Ik heb natuurlijk geen goed antwoord op deze vraag, maar het is leuk om te voorspellen waar we het dit jaar over gaan hebben. Ik hoop echt dat hét verhaal van 2024 de strijd om het wereldkampioenschap wordt. De cijfers laten duidelijk zien dat de grootste kijkcijferboost van de afgelopen tien jaar plaatsvond in de tweede helft van 2021: allemaal te danken aan de titanenstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Als het racen goed is, doet de rest er niet toe. Als we geen titelgevecht krijgen, zou het leuk zijn als Lando Norris en Oscar Piastri hun eerste overwinningen behalen. Of misschien kunnen Hamilton en Alonso weer winnen.

Een andere, interessante verhaallijn is hoe het er bij de FIA aan toe gaat, zij lijken problemen te hebben. Veel topmensen zijn vertrokken en president Mohammed Ben Sulayem raakte in december in een persoonlijke strijd verwikkeld met Toto en Susie Wolff. Het zorgde voor een opmerkelijke eensgezindheid bij de teams, waar zij zich uitspraken tegen het onderzoek van de FIA. De Andretti-kwestie, waarbij de FIA de deelname goedgekeurde en F1 deze later nadrukkelijk afwees, is ook een duidelijk signaal dat het niet botert tussen F1 en FIA.

Het ziet ernaar uit dat deze politieke strijd gedurende 2024 zal escaleren. De FIA is op zoek naar meer controle over F1, waar de commerciële rechtenhouder [Liberty Media] vindt dat zij de baas zijn. Aangezien zeventig procent van de inkomsten van de FIA uit F1 komt, is het ingewikkeld om een goede balans te vinden. Ik heb het gevoel dat er nog heel wat vuurwerk aan zit te komen op dit vlak in 2024.