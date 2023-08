Vijf dingen om naar uit te kijken tijdens het F1-weekend op Zandvoort

Na vier weken zonder een Grand Prix staat er dit weekend eindelijk weer een race op het programma. En waar kan de Formule 1 beter de tweede seizoenshelft aftrappen dan op het circuit van Zandvoort. Er zal genoeg te horen en vooral te zien zijn, maar wat zijn vijf dingen waar je op de baan naar uit kan kijken?

1. Verstappen op titel- en recordjacht

Het is goed mogelijk dat Max Verstappen voor zijn thuispubliek een bijzonder record gaat evenaren. Op de prestaties van de Nederlandse coureur staat dit jaar geen maat en de laatste acht Grands Prix werden door hem gewonnen. Mocht het de Red Bull-rijder lukken om voor een uitzinnige oranje-menigte zijn negende op rij te winnen, dan evenaart hij het record van Sebastian Vettel die ooit negen races op rij wist te winnen. Dat deed de Duitser in 2013 en destijds reed hij ook voor het team van Red Bull Racing. Mocht het Verstappen lukken om dit record te evenaren, dan ligt de weg open om dit record tijdens de volgende race in Monza op zijn eigen naam te zetten. We weten dat de 25-jarige coureur er zelf weinig om geeft, maar zo'n record staat toch mooi op een toch al imposant cv.

Naast een negende opeenvolgende zege lonkt ook een vergroting van de al gigantische voorsprong. De wereldtitel is nog niet helemaal binnen te halen in Zandvoort, maar het volgende voorschot op een titelprolongatie kan op het circuit genomen worden. Bij winst loopt de voorsprong op tot tenminste 131 punten. Dat is eigenlijk een niet meer overbrugbare voorsprong, dus we kunnen de Red Bull-rijder al bijna drievoudig kampioen noemen.

Kan Verstappen het record van Vettel evenaren? Foto: Steven Tee / Motorsport Images

2. Regen in de kombochten?

Waar de afgelopen twee edities de fans getrakteerd werden op zonovergoten raceweekenden kunnen de weergoden ditmaal nog wel eens een beslissende rol spelen. Op vrijdag lijkt het nu dat de fans de poncho in de tas kunnen laten, maar voor zaterdag en zondag is het zeker niet uit te sluiten dat er hier en daar een druppel valt.

De huidige generatie F1-wagens is nog niet getest op een nat circuit Zandvoort, dus dat brengt ook weer een nieuwe twist aan de racerij op de baan. Zeker in de kombochten kan het zorgen voor andere lijnen en een zoektocht naar goede grip en wie weet gaan we hele spectaculaire inhaalacties door de Hugenholtz- en de Arie Luyendyk-bocht zien.

3. De strijd om de tweede plek

Het lijkt bijna een invuloefening wie er met de eerste plek aan de haal gaat - namelijk Max Verstappen - maar daarachter is het dringen om de tweede plek. Sergio Perez heeft de beste papieren, maar laat ook nog wel eens een steekje vallen. Mercedes en Ferrari zullen er als de kippen bij zijn om deze steekjes op te pikken en zo met de tweede plaats de duinen te verlaten. Vlak ook zeker niet McLaren uit, die voor de zomerstop een grote stap heeft gezet met een groot upgradepakket.

In de laatste zes races voor de zomerstop waren het vijf verschillende rijders die tweede werden, alleen Lando Norris werd twee keer tweede. Naast de Brit lukte het Perez een keer en ook Leclerc, Hamilton en Alonso namen naast Verstappen een plekje in op het podium. We hoeven dus niet van een spannende strijd om P1 uit te gaan, maar dat het om plek twee spannend wordt is zo goed als zeker.

4. Hoe komt Daniel Ricciardo de zomerstop uit?

Aan het begin van het seizoen leek het erop dat we met twee Nederlanders naar Zandvoort zouden afreizen, maar Nyck de Vries werd voor de zomerstop al bedankt voor zijn bewezen diensten bij AlphaTauri en vervangen door Daniel Ricciardo. Nu is het niet zo dat we bang hoeven te zijn voor een negatief ontvangst van de Australiër in de duinen van Zandvoort, de coureur is namelijk een zeer geliefd rijder en ook onder de Nederlandse fans is hij enorm populair.

Wel is het interessant om te zien hoe de 34-jarige coureur uit de zomerstop komt. De twee races voor de korte vakantie liet de achtvoudig GP-winnaar al knappe prestaties zien, al eindigde dat nog zonder punten. Het mag duidelijk zijn dat Ricciardo voor Zandvoort stiekem hoopt om een puntje mee te snoepen en zo van de hatelijke nul af te komen. Ook wordt de strijd met Yuki Tsunoda als beste AlphaTauri-coureur een spannende. De Japanner is misschien wel één van de betere coureurs dit jaar en kan met een dramatische AT04 het gevecht voor de punten nog aan. Voor Ricciardo de schone taak om dat ook te doen.

Kan Daniel Ricciardo de strijd aan gaan met Yuki Tsunoda en misschien wel een punt scoren? Foto: Erik Junius

5. McLaren: Aanhaken of afhaken

Misschien wel de opvallendste stap in het seizoen is gezet door McLaren. De renstal kon aan het begin van het seizoen totaal geen potten breken, maar na een grote update aan de MCL60 stonden ze ineens weer tussen de grote namen. Lando Norris boekte zowel voor zijn thuispubliek in Silverstone als op de Hungaroring een tweede plek, Oscar Piastri voegde daar een tweede plaats tijdens de sprintrace in België aan toe.

Toch verliet de formatie uit Woking met het chagrijn in het lichaam het circuit van Spa. Op een droge baan kon het team niet in de buurt komen van de pace die ze bij eerdere races lieten zien en tot overmaat van ramp crashte Piastri in de eerste ronde al en viel daardoor uit. Norris redde nog enigszins de meubelen voor de renstal met een zevende plek, maar tevredenheid was er niet. Teambaas Andrea Stella verklaarde al dat het team nog wat werk te verzetten heeft en wie weet is dat door de zomerstop gelukt. Het is dus een kwestie van aanhaken of afhaken voor de renstal.