Vijf dingen om op te letten tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije

Formula 1 maakt zich op voor zijn laatste race voor de jaarlijkse zomerstop met de Grand Prix van Hongarije van dit weekend, die slechts een week na België komt.

Het wordt de 11e ronde van de campagne van 2026 en markeert het halverwegepunt na de eerdere annuleringen van Bahrein en Saudi-Arabië vanwege het conflict in het Midden-Oosten.

Het seizoen heeft dus duidelijk vorm gekregen en er zijn veel verhaallijnen richting Boedapest, de laatste Grand Prix voor Zandvoort eind augustus.

Dit zijn daarom vijf dingen om op te letten op de Hungaroring.

Is er nog een weg terug voor Russell?

George Russell, Mercedes Photo by: John Thys / AFP via Getty Images

Eén stap vooruit, twee stappen terug, dat is het thema geweest van de campagne van George Russell in 2026, terwijl hij met Mercedes-teamgenoot Kimi Antonelli om de titel strijdt. Het begon allemaal zo goed voor de favoriet voorafgaand aan het seizoen, want hij won de openingsrace in Melbourne vanaf pole, en daarna de sprint in Shanghai, maar vervolgens diende allerlei tegenslag zich aan.

Dit droeg eraan bij dat de razendsnelle Antonelli de volgende vijf Grands Prix won en een voorsprong van 68 punten opbouwde, maar met pas zes rondes verreden was alle hoop nog niet verloren. Russell vocht dus terug en verkleinde de voorsprong van zijn teamgenoot in de volgende drie rondes met 43 punten, met tweede plaatsen in Barcelona en Silverstone plus een zege in Oostenrijk, terwijl Antonelli twee keer puntloos bleef.

Het leek erop dat de strijd echt los was. Maar toen kwam Spa, waar Antonelli een kampioenswaardige prestatie leverde door het veld te verpletteren op weg naar pole, voordat hij zijn zesde zege van het seizoen pakte. En Russell? Nou, hij worstelde zich zaterdag naar de vierde plaats, voordat een botsing in de eerste ronde met voormalig teamgenoot Lewis Hamilton zijn race vroegtijdig beëindigde en misschien ook zijn titelambities.

Er zitten nu 50 punten tussen Antonelli en Russell, Hamilton doet ook mee in de strijd met 45 punten achterstand op de koploper, en als de Italiaan na Spa een vergelijkbare voorsprong behoudt, zou er een ineenstorting nodig zijn die doet denken aan die van Fernando Alonso in 2012. Destijds had de Ferrari-coureur richting de zomerstop een voorsprong van 40 punten op Mark Webber, maar belangrijker nog: een marge van 42 punten op Webbers Red Bull-teamgenoot Sebastian Vettel, die kampioen werd.

De Red Bull was echter een veel superieure auto, dus dat Alonso überhaupt in die positie zat, was opmerkelijk. De Mercedes is daarentegen de maatstaf van het veld, dus er zou iets buitengewoons moeten gebeuren wil Antonelli zijn eerste kroon niet pakken.

- Ed Hardy

Goede voortekenen voor Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Mercedes is aan het begin van deze nieuwe reglementen de dominante kracht geweest door in alle 10 Grands Prix van 2026 pole te pakken en acht daarvan om te zetten in een overwinning. De andere twee zeges zijn voor Ferrari, nadat Hamilton en Charles Leclerc na upgrades aan de SF-26 respectievelijk in Barcelona en Silverstone wonnen.

De Italiaanse formatie is dus de dichtstbijzijnde uitdager van Mercedes geweest, al staat het nog steeds 73 punten achter op de kampioenschapsleider. Het tekort zit in topsnelheid, waarbij de Duitse formatie over de beste motor beschikt - ongeacht wat ADUO zegt - maar gelukkig voor Ferrari is dat op de Hungaroring, met zijn combinatie van langzame en middensnelle bochten, niet zo belangrijk.

‘Monaco zonder muren’ is het vreselijke cliché dat aan het circuit van Boedapest wordt gegeven. Maar hoe dan ook zou Ferrari dit weekend moeten schitteren en zijn eerste pole van het jaar pakken zou een geweldige start van het weekend zijn. Hier zijn de voortekenen goed voor de Scuderia, want Hongarije is waar Hamilton en Leclerc allebei hun meest recente poles pakten - respectievelijk in 2023 en 2025.

Uiteraard is het voor een van beiden een enorme uitdaging om zaterdag de snelste te zijn, gezien de snelheid van Mercedes, met name Antonelli, maar dit geldt zeker als de grootste kans die ze het hele seizoen hebben gehad.

- Ed Hardy

Een normaler F1-weekend na Spa en Silverstone?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

De afgelopen twee raceweekenden zijn in zekere zin pijnlijk gebleken. Ja, F1 deelde ‘fan data’ waaruit zou blijken dat kijkers de race vele malen beter vonden dan de Belgische Grand Prix van een jaar geleden, maar de realiteit is dat coureurs niet bepaald onder de indruk waren van hun power units op ‘energy starved’ circuits.

De snelheid liep enorm terug op Kemmel Straight, coureurs verloren 50 km/u door Blanchimont en Pouhon bleek geen echte uitdaging meer met de 2026-auto’s. Tel daarbij op dat sommige coureurs werden verrast door ‘zelflerende elementen’ van de power unit, zoals Andrea Stella zei, en fraai oogde het allemaal niet.

Het goede nieuws is dat de Hungaroring compleet anders is. De baan vlak bij Boedapest is ‘energy rich’ en dus zal er in de paddock veel minder worden gesproken over energiemanagement dan in de voorbije twee raceweekenden. Het is verfrissend en betekent ook dat er andere dingen van de auto’s worden gevraagd, een weekend met meer nadruk op de performance van het chassis.

De gedachten gaan hierbij al snel naar Ferrari, terwijl ook Red Bull een kansje ziet doordat de tekortkomingen aan de elektrische kant van de power unit minder worden uitvergroot. Maar nog los van het competitieve plaatje, is het goede nieuws dat dit hopelijk weer een iets ‘normaler’ F1-weekend wordt. De casual fan ziet het verschil misschien niet, maar zij die houden van onboards en het analyseren van data zeker wel.

- Ronald Vording

Enorm weekend voor Aston Martin

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Dit weekend is cruciaal voor Aston Martin en zijn 1000-koppige personeelsbestand, dat een bijzonder verschrikkelijk 2026 heeft doorstaan. De signalen waren er vanaf het begin door de late komst van de AMR26, waardoor de formatie uit Silverstone het langzaamste team op de grid was, en Spa was het dieptepunt, met Aston dat zich twee seconden achter nieuwkomer Cadillac kwalificeerde.

Dat gat was in Melbourne niet zo groot, dus dat kan worden toegeschreven aan het feit dat de Amerikaanse equipe upgrades naar de MAC-26 heeft gebracht, terwijl Aston grotere problemen moest aanpakken, zoals überhaupt een race uitrijden voordat er een nieuwe voorvleugel en dergelijke werd gemonteerd.

Maar nu is het tijd voor die ontwikkelingen, en in Boedapest brengt het Britse merk wat in wezen een “B-spec”-chassis is, zo groot is de upgrade. Hongarije stond hier al een tijdje voor aangestipt en chief trackside officer Mike Krack onthulde in Spa dat het team “de dagen aan het aftellen” was.

“Voor ons is het belangrijkste dat we weer gaan racen,” voegde hij toe. “Want dat hebben we de afgelopen evenementen niet gedaan. Het was heel moeilijk om de middenmoot bij te houden en wat het ook gaat brengen, ik denk dat gaan racen het belangrijkste is voor iedereen.”

Het valt te betwijfelen of Aston dit weekend ineens vooruitgang boekt vanaf de achterste twee startrijen, maar het zal belangrijk zijn om op zijn minst enige vooruitgang te zien en te beginnen met het afsluiten van wat een demoraliserende zes maanden zijn geweest.

- Ed Hardy

Silly season gaat beginnen

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

De zomerstop van F1 markeert doorgaans het begin van ‘silly season’, de periode waarin rijdersdeals voor de volgende campagne worden aangekondigd. In 2018 zag de shutdown bijvoorbeeld Daniel Ricciardo zijn verrassende overstap naar Renault bevestigen, terwijl vier jaar later de beruchte Oscar Piastri-saga volgde.

Het is onwaarschijnlijk dat er in 2026 iets van die omvang zal gebeuren, maar er zijn nog steeds behoorlijk wat vrije stoeltjes voor 2027 en verwacht dat de geruchten dit weekend in Boedapest gaan binnenstromen. Max Verstappen is de voornaamste, met zijn toekomst bij Red Bull als fel besproken onderwerp, maar de viervoudig wereldkampioen wordt verwacht bij de Oostenrijkse formatie te blijven en zodra hij dat formeel bevestigt, zouden de andere dominostenen moeten gaan vallen.

Een daarvan betreft Alonso, wiens contract bij Aston Martin eind 2026 afloopt en het is momenteel onzeker of de tweevoudig kampioen na zijn 45e verjaardag nog zal racen.

Er is ook Haas, dat overweegt of het de worstelende Esteban Ocon naast de indrukwekkende jongeling Oliver Bearman houdt of elders kijkt - Rafael Camara en Leonardo Fornaroli zijn de twee opties die naar voren zijn gekomen.

Racing Bulls moet ook zijn volledige line-up voor 2027 nog bevestigen, net als Alpine, Williams en Cadillac, al is het moeilijk voor te stellen dat die teams voor veranderingen gaan.

- Ed Hardy