Formule 1 GP van Brazilië

Vijf dingen om op te letten tijdens de F1 Grand Prix van Brazilië

Interlagos organiseert dit weekend zijn populaire Grand Prix

Redactie Motorsport.com

Gepubliceerd: 5 nov 2026, 07:35

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Het Formule 1-seizoen 2026 zit inmiddels nadrukkelijk in de slotfase, met de Grand Prix van Brazilië van dit weekend als de op drie na laatste ronde van het jaar.

Er is bovendien nog maar één titel te vergeven, nadat Kimi Antonelli afgelopen weekend in Mexico zijn eerste coureurstitel veiligstelde na een dominante campagne van de Mercedes-ster.

Daarmee werd hij de jongste wereldkampioen ooit in de F1 - drie jaar jonger dan de vorige recordhouder Sebastian Vettel - en de eerste Italiaan sinds Alberto Ascari in 1953.

Maar hij heeft dit weekend mogelijk opnieuw reden om feest te vieren, als Mercedes de constructeurstitel pakt.

Dit zijn dus vijf zaken om op te letten op Interlagos.

Hoe kan Mercedes de constructeurstitel veiligstellen?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Mercedes brak in het turbohybride tijdperk talloze records door van 2014 tot en met 2021 acht opeenvolgende constructeurskampioenschappen te winnen, evenals zeven coureurstitels via Lewis Hamilton en Nico Rosberg.

Maar daarna volgde in het grondeffecttijdperk een magere periode, toen de Red Bull-formatie van Max Verstappen en het McLaren-team van Lando Norris het overnamen tijdens vier zware jaren voor het Duitse merk. Mercedes kwam van 2022 tot en met 2025 simpelweg niet in de buurt van een titel, maar dat is allemaal veranderd doordat het team na de reglementswijziging van dit jaar als dominante kracht begon.

Dat heeft nu geleid tot dit moment, waarop het team de eerste kans krijgt om de constructeurstitel van 2026 veilig te stellen met een voorsprong van 126 punten op nummer twee Ferrari. Simpel gezegd: als het Mercedes-duo Antonelli en George Russell in São Paulo in de punten en vóór Hamilton van Ferrari en Charles Leclerc eindigt, is de titel binnen.

Als Antonelli of Russell wint en de ander niet lager dan vierde eindigt, is dat ook genoeg om het kampioenschap op Interlagos te winnen. Om de titel veilig te stellen, kan Mercedes ook als tweede en derde of als tweede en vierde eindigen zonder dat Ferrari wint, beide auto's in de top-vijf hebben zonder Scuderia-coureur op het podium, of in de top-acht eindigen terwijl beide Ferrari's puntloos blijven.

Het is dus behoorlijk waarschijnlijk dat Mercedes dit weekend zijn negende titel pakt en op gelijke hoogte komt met Williams op de derde plek op de eeuwige ranglijst, achter de Italiaanse fabrikant (16) en McLaren (10).

- Ed Hardy

Heeft Ferrari geleerd van Mexico?

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Laat staan dat Ferrari Mercedes ervan weerhoudt wereldkampioen te worden: Ferrari heeft na de nasleep van de Grand Prix van Mexico grotere eigen problemen. Dat was namelijk de race waarin de Scuderia een eenvoudige overwinning verspeelde, met Hamilton vanaf pole - zijn eerste in het rood - en Leclerc als derde, voordat hij Russell bij de start snel passeerde voor de tweede plek.

Maar in plaats van genoegen te nemen met een Ferrari-een-twee, viel Leclerc Hamilton aan buitenom in bocht 1, in de hoop de actie binnendoor in de volgende bocht af te maken. De zevenvoudig wereldkampioen hield stand, maar Leclerc kwam terug aan de buitenkant van bocht 4, waar ze allebei te laat remden - waardoor de Monegask het gras op moest, terwijl Verstappen Hamilton passeerde.

Leclerc kreeg vervolgens een straf voor van de baan gaan, waardoor beide coureurs Verstappen in één klap feitelijk de overwinning in handen gaven. Hamilton was na afloop woedend en bekritiseerde Leclercs “alles-of-niets”-houding en zei dat er “serieuze gesprekken” nodig waren.

Er bestaat geen enkele twijfel dat het Ferrari-duo daar donderdag naar gevraagd zal worden en of ze sinds Mexico-Stad de lucht hebben geklaard. Het wordt ook interessant om te zien of Ferrari, als ze opnieuw wiel aan wiel rijden, ingrijpt om elk gevecht te stoppen, of dat ze elkaar zoals normaal blijven aanvallen.

Het was een incident waarvan Ferrari moet leren als het in 2027 dichter met Mercedes om de titel wil strijden, zeker nu Red Bull in deze tweede helft van 2026 weer is opgeveerd.

- Ed Hardy

Verstappen en Brazilië – een plek voor memorabele inhaalraces

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Na zijn zege in Mexico staat Verstappen nu tweede in het kampioenschap. Het is een positie waaraan hij heel weinig waarde hecht, zoals hij onlangs tegen Motorsport.com zei. “Ja, want uiteindelijk win je de titel niet, en dat is het enige wat telt.”

Toch is het opmerkelijk dat Verstappen nu de tweede plaats in de kampioenschapsstand bezet, net als de ommekeer bij Red Bull. De Nederlander heeft drie van de laatste vier Grands Prix gewonnen en keert dit weekend terug naar een circuit waar hij al drie keer heeft gewonnen en waar hij evenveel memorabele inhaalraces heeft neergezet.

Vorig jaar stormde de Red Bull-coureur vanuit de pitstraat naar het podium om zijn titelkansen in leven te houden; in 2024 won hij vanaf de 17e startplaats, en in 2016 reed hij misschien wel zijn spectaculairste F1-race tot nu toe – inclusief 'die' redding op het rechte stuk van start-finish en een inhaalactie buitenom bij de latere wereldkampioen Nico Rosberg in de regen.

Interlagos zorgt altijd voor veel spektakel, al zou Verstappen dit jaar waarschijnlijk liever een iets eenvoudiger weekend hebben. En waarom ook niet? Ja, Ferrari is momenteel heel sterk en McLaren neemt updates mee naar São Paulo, maar na de afgelopen weken mag Red Bull vertrouwen hebben in het eigen pakket, zeker als de starts eindelijk ook op orde zijn, zoals in Mexico.

- Ronald Vording

Hoe goed doet Camara het bij zijn F1-debuut?

Rafael Camara

Photo by: Haas F1 Team

De Fransen zeggen: ‘de een zijn pech is de ander zijn geluk’. Bij Haas is Esteban Ocon de eerste – en zowel Ryo Hirakawa als Rafael Camara profiteren er maximaal van.

Na de breuk tussen de Normandiër en Ayao Komatsu mocht Hirakawa in Mexico zijn Grand Prix-debuut maken, en nu mag Camara bij zijn thuisrace zijn entree maken in de F1.

Lees ook:

Dat wordt lastig voor hem. In tegenstelling tot raceveteraan Hirakawa heeft Camara heel weinig ervaring met het rijden in F1-auto's – voor zover wij weten nam hij alleen deel aan die TPC-test naast Hirakawa en Fornaroli.

Maar in die test presteerde Camara duidelijk beter dan de Japanner. Welke ervaring hij ook mist, hij compenseert dat met pure snelheid, zoals hij dit jaar ook liet zien met vijf pole positions in de Formule 2 als rookie.

Terwijl hij het circuit van Interlagos en de Haas VF-26 onder de knie krijgt, doet Camara cruciale ervaring op voor zijn fulltime debuut in 2027. Hij kan zelfs gunstig afsteken bij Hirakawa, die, hoewel hij in Mexico op wonderbaarlijke wijze een punt scoorde, gemiddeld zeven tienden langzamer was dan Oliver Bearman.

- Ben Vinel

Meer plezier met Colton Herta

Colton Herta, Cadillac Racing

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Voor een coureur die een zwaar ondermaats jaar in de Formule 2 heeft doorgemaakt, heeft Colton Herta zeker veel F1-kilometers gemaakt, want de Amerikaan staat dit weekend voor Cadillac voor zijn zesde VT1-optreden van 2026.

Daarmee zou hij moeten voldoen aan de eis van 40 punten om een FIA-superlicentie te verkrijgen die nodig is om in de F1 te mogen uitkomen. Dat komt na verwarring over de vraag of de 26-jarige de drempel wel of niet had gehaald, aangezien Cadillac dacht dat hij die met zijn optreden in Mexico vorige week had bereikt, maar vervolgens bleek dat hij nog één punt tekortkwam door verwarring over zijn eerdere IndyCar-resultaten.

Het Amerikaanse team zal die fout dit weekend dus rechtzetten, terwijl het blijft beoordelen of het Herta een kans geeft als onderdeel van zijn vaste duo voor 2027, of dat het vasthoudt aan Valtteri Bottas naast Sergio Perez.

Herta neemt de auto van Perez over voor de eerste vrije training en zijn doel is om “het runplan netjes uit te voeren, Checo en de engineers de best mogelijke set-updata te geven om hun weekend te beginnen, en verder voort te bouwen op mijn vooruitgang in de auto”.

- Ed Hardy

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Sterke vorm Liam Lawson bezorgt Red Bull hoofdpijn voor 2027



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



13 min



Sterke vorm Liam Lawson bezorgt Red Bull hoofdpijn voor 2027





Vijf dingen om op te letten tijdens de F1 Grand Prix van Brazilië



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



16 min



Vijf dingen om op te letten tijdens de F1 Grand Prix van Brazilië





Joan Mir: MotoGP-rivalen van Marc Marquez konden titeldruk niet aan



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Maleisië



15 u



Joan Mir: MotoGP-rivalen van Marc Marquez konden titeldruk niet aan





WEC | McLaren promoveert Grégoire Saucy naar MCL-HY voor 2027



WEC



WEC WEC 16 u



WEC | McLaren promoveert Grégoire Saucy naar MCL-HY voor 2027

Vorig artikel Max Verstappen grapt over "gesprek" met Red Bull-motor na "willekeurige" problemen

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Redactie Motorsport.com





Heeft Haas de juiste keuze gemaakt met Rafael Camara voor F1 2027?



Formule 1



Formule 1



GP van Singapore



20 d



Heeft Haas de juiste keuze gemaakt met Rafael Camara voor F1 2027?





Vijf dingen om op te letten tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan



Formule 1



Formule 1



GP van Azerbeidzjan



1 m



Vijf dingen om op te letten tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan





Vijf dingen om op te letten tijdens de F1 Grand Prix van Spanje



Formule 1



Formule 1



GP van Spanje



1 m



Vijf dingen om op te letten tijdens de F1 Grand Prix van Spanje

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



2 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



3 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



5 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



10 d



Door Jake Boxall-Legge



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer