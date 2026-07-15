Vijf dingen om op te letten tijdens de F1 Grand Prix van België

Formula 1 is terug na een vrije week met een publieksfavoriet op Spa-Francorchamps voor de Grand Prix van België.

Dit wordt de 10e ronde van het seizoen 2026 en de eerste als onderdeel van een double-header voordat de Grand Prix van Hongarije F1 de jaarlijkse zomerstop in leidt.

Dus, hier zijn vijf dingen om op te letten bij de Formula 1 Grand Prix van België.

Komen de zorgen van coureurs over energiemanagement op Spa uit?

Wie puur bestaat om “Formula Battery Management” onder de YouTube-highlights van F1-races te plaatsen, krijgt mogelijk de kans om zijn opmerkingen te kopiëren en te plakken onder de video van Spa-Francorchamps van dit jaar. Veel coureurs hebben gesuggereerd dat de Grand Prix van België zich op een vergelijkbare manier zou kunnen ontwikkelen als Silverstone, waarbij energiemanagement opnieuw een factor over de ronde zal spelen.

Dit is waarom. Bij het uitkomen van La Source hebben we de lange acceleratiezone door Eau Rouge, Raidillon en over het Kemmel Straight, zonder onderbreking totdat de auto's Les Combes bereiken. Hier is een kleine kans om op te laden, maar waarschijnlijk zullen we inzet zien door Pouhon, daarna wat adempauze, en vervolgens meer door Blanchimont. Gezien het medium- tot high-speed karakter van veel bochten wordt het lastig om over de ronde volledig op te laden, zoals ook op Silverstone het geval was. Ze zullen moeten wachten tot de chicane en La Source om noemenswaardige energierecuperatie te doen.

Je zult dus zien dat coureurs kiezen waar ze inzetten en waar ze inhouden. Verwacht dat de meesten hun energie sparen voor het Kemmel Straight en Blanchimont, waardoor de rest van de ronde misschien wat tam lijkt.

Dat is tenminste het worstcasescenario. Als er iets duidelijk is, is het dat de coureurs graag het somberste beeld schetsen en verrast zijn dat de energieniveaus uiteindelijk niet zo slecht waren.

Silverstone was grotendeels prima en ja, een paar auto's kwamen met een lage accu in de problemen, maar het was niet zo afschuwelijk als werd voorgesteld. Het zal niet makkelijk zijn voor de coureurs, toegegeven, maar ik denk niet dat het ook maar in de buurt komt van zo overdreven als Fernando Alonso’s bewering dat F2-auto's sneller zullen zijn. Maar misschien zijn ze wel sneller dan de Aston Martin…

- Jake Boxall-Legge

Kimi Antonelli moet terugveren op de plek waar het vorig jaar helemaal misging

Iets meer dan een maand geleden zat Kimi Antonelli in een flow, met een vijfde grand prix-zege op rij in de Grand Prix van Monaco en een voorsprong van 66 punten in het wereldkampioenschap. Maar in de afgelopen drie rondes heeft Antonelli minder punten gescoord dan alle zeven andere coureurs in de top vier teams.

Dit kwam natuurlijk grotendeels door pech, met mechanische problemen in Barcelona en Silverstone, maar de voorsprong van de Italiaan op Mercedes-teamgenoot George Russell is desondanks geslonken tot 25 punten.

Antonelli moet dit weekend op Spa-Francorchamps daarom terugveren, op een circuit waar hij zoveel successen boekte in de opstapklassen en toch zo'n lastig weekend beleefde in zijn rookie-seizoen.

Een jaar geleden in België kwam de jongeling in beide kwalificatiesessies niet door Q1, en finishte hij de sprint als 17e en de hoofdrace als 16e. Antonelli in 2026-specificatie is echter een zelfverzekerder, completer product, dus er is geen reden waarom hij deze ongewenste herinnering niet achter zich zou kunnen laten.

- Ben Vinel

Nog een test voor Red Bull op het favoriete F1-circuit van Max Verstappen

Normaal gesproken zou de Grand Prix van België een van de races zijn waar Max Verstappen het meest naar uitkijkt. De Nordschleife heeft een speciale plek voor hem, maar van de huidige F1-kalender staat Spa-Francorchamps helemaal bovenaan zijn ranglijst – net als bij veel andere coureurs.

Dit jaar zijn er echter twee dingen anders. Ten eerste wordt opnieuw verwacht dat het Ardennencircuit qua energiemanagement een pijnlijke ervaring wordt voor de coureurs. Net als Silverstone is Spa wat McLaren-teambaas Andrea Stella doorgaans omschrijft als een "energy-starved circuit".

Als gevolg daarvan zal Spa anders aanvoelen dan in voorgaande jaren, terwijl het ook opnieuw een stevige test voor Red Bull belooft te worden.

Teambaas Laurent Mekies gaf op Silverstone toe dat zijn team moeite heeft telkens wanneer energiemanagement nog belangrijker wordt dan normaal, en dat zal in België opnieuw het geval zijn. Red Bull lijkt tekort te komen aan de elektrische kant van zijn power unit, maar zonder een ADUO-token kan het team niets doen om dat aan te pakken.

Tot slot is er de aanhoudende aandacht voor Red Bulls roterende achtervleugel. Zowel het team als de FIA bekijken het concept om ervoor te zorgen dat het volledig voldoet aan alle veiligheidseisen, iets wat op een high-speed circuit als Spa belangrijker zal zijn dan ooit.

Spa heeft alle ingrediënten om opnieuw een frustrerend weekend voor Red Bull te worden, precies wat het in Milton Keynes gevestigde team zal willen vermijden nu Verstappens toekomst nog altijd verre van zeker is.

- Ronald Vording

Kan Ferrari bewijzen dat de vooruitgang echt is en Mercedes uitdagen?

Ferrari kan naar zijn recente resultaten kijken en wijzen op het feit dat het twee van de laatste drie grands prix heeft gewonnen, maar er is altijd meer om mee te nemen dan simpelweg naar de uitslag te kijken.

Lewis Hamilton was een terechte winnaar in Barcelona, maar slechts één race later finishte hij in Oostenrijk 26 seconden achter Russell, met Charles Leclerc nog eens 45s daarachter. Op Silverstone sloeg de Scuderia terug, met Leclerc die een welverdiende zege pakte. Er blijven echter vragen over wat er had kunnen gebeuren als Antonelli's wheel shield niet was stukgegaan.

Het bemoedigende teken voor Ferrari is dat Spa aantoonbaar meer op Silverstone lijkt dan op de Red Bull Ring, al vormt het op zichzelf een heel andere uitdaging. De kernvraag wordt of Ferrari opnieuw manieren kan vinden om zijn vermogensachterstand te compenseren, waarbij de Italiaanse formatie specifieke wijzigingen aan de achterkant van zijn SF-26 plant voor de Grand Prix van België.

Aan de andere kant: hoewel Toto Wolff heeft gezegd dat hij liever een snelle maar onbetrouwbare auto heeft dan andersom, kan Mercedes het zich niet veroorloven mechanische problemen te blijven ondervinden. Het moet nog blijken of het oplossen van die problemen ten koste gaat van de prestaties van Antonelli en Russell.

Na Silverstone schoven Wolff en Ferrari-baas Fred Vasseur de druk in feite heen en weer bij het bespreken van Ferrari's kansen om in 2026 regelmatig de strijd met Mercedes aan te gaan. Spa zou een veel duidelijkere indicatie moeten geven van waar de Scuderia werkelijk staat.

- Federico Faturos

Racing Bulls zoekt bevestiging terwijl Alpine wil terugveren

Dingen kunnen snel veranderen in F1. Het is nog niet lang geleden dat Alpine de overhand leek te hebben in het middenveld, met Franco Colapinto die in Miami en Canada de strijd achter de topteams aanvoerde en in laatstgenoemde race 14 seconden voor Liam Lawson finishte.

Daarop volgde Pierre Gasly’s briljante – en opportunistische – podium in Monaco, een resultaat dat nog altijd onder de loep ligt, waardoor Alpine een marge van 15 punten op Racing Bulls had op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap.

Drie grands prix later is die voorsprong teruggebracht tot slechts één punt na een reeks sterke optredens van de in Faenza gevestigde formatie, waarvan het in Montreal geïntroduceerde upgradepakket precies de stap vooruit heeft opgeleverd waarop men had gehoopt.

Daarentegen hebben de nieuwste ontwikkelingen van Alpine niet geleverd. Silverstone was bijzonder zorgwekkend, waarbij Colapinto de A526 omschreef als "gewoon te langzaam" nadat het team op pure snelheid zelfs achter Audi was teruggevallen, terwijl Lawson opmerkte dat alles wat naar de auto is gebracht "positief is geweest en goed werkt".

Nu meerdere topteams nog altijd kampen met zorgen over de betrouwbaarheid, is best of the rest zijn steeds waardevoller geworden. De vraag is nu of Racing Bulls dat momentum op Spa kan vasthouden, of dat Alpine een antwoord klaar heeft.

- Federico Faturos