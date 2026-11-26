Formule 1 GP van Qatar

Vijf dingen om op te letten tijdens de F1 GP van Qatar

Hier is alles wat je moet weten voorafgaand aan de voorlaatste ronde van het seizoen 2026

Benjamin Vinel Federico Faturos

Gepubliceerd: 26 nov 2026, 07:20

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Het Formule 1-seizoen 2026 nadert zijn ontknoping, met dit weekend de Grand Prix van Qatar en volgende week de finale in Abu Dhabi.

Beide titels zijn al vergeven: Kimi Antonelli en Mercedes hebben de wereldtitel bij de coureurs en de constructeurstitel binnen. Toch staat er nog genoeg op het spel. Dit zijn vijf zaken om op te letten op Lusail.

Max Verstappen op koers om tweede plaats veilig te stellen

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Sinds Kimi Antonelli vroeg in het seizoen vijf races op rij won, was het in de F1 wachten tot hij de jongste wereldkampioen ooit zou worden. Toen dat eerder deze maand in Mexico eindelijk gebeurde, verschoof de aandacht naar de vraag wie als tweede zou eindigen.

Hoe onverschillig de kandidaten ook zeiden te zijn over die eer, het beloofde op meerdere fronten een boeiend gevecht te worden. Maar Max Verstappen doet er alles aan om de F1 zelfs die strijd te ontnemen en staat er goed voor om de zaak dit weekend in Qatar te beslissen.

De Red Bull-coureur komt naar Lusail International Circuit met een reeks van negen podiumplaatsen op rij en heeft vier van de laatste zes Grands Prix gewonnen. Hij heeft 37 punten voorsprong op zijn naaste belager en omdat er na Qatar in Abu Dhabi nog maar 25 punten te verdienen zijn, spreken zowel de vorm als de rekensom duidelijk in zijn voordeel.

De viervoudig wereldkampioen lijkt weinig interesse te hebben in een tweede plaats. Misschien krijgt hij opnieuw griep wanneer de FIA op 12 december het prijzengala in Shanghai houdt. Toch zou het veiligstellen van de tweede plek een flinke prestatie zijn, aangezien hij na de Grand Prix van Nederland zesde stond in het kampioenschap, op 71 punten van George Russell en Lewis Hamilton, die toen samen tweede stonden.

Nu Verstappen dicht bij de twijfelachtige eer is om in 2026 tweede te worden, kan de aandacht al snel verschuiven naar de strijd om de derde plaats. Russell, Hamilton en Lando Norris worden door slechts drie punten gescheiden, waardoor er voor alle drie nog veel te winnen valt in Qatar voor de laatste confrontatie in Abu Dhabi.

Pirelli stelt opnieuw limiet aan bandenstints

Audi pit crew, Pirelli tyres

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Het is een terugkerend thema sinds de F1 in 2023 terugkeerde naar Qatar: Pirelli voert voor de race van dit jaar een maximale stintlengte in.

Bij de eerste editie van de race gold een limiet van 18 ronden vanwege tal van bandenproblemen, die deels werden veroorzaakt door het profiel van de kerbstones. Dat werd daarna aangepast.

Toch telt de baan in Lusail nog altijd veel veeleisende, middensnelle bochten. In 2024 leidde dat tot twee lekke banden, toen teams de mediumcompound doortrokken naar stints van 35 ronden.

Pirelli schreef vorig jaar daarom stints van maximaal 25 ronden voor. Dit jaar gaat dat aantal omhoog naar 27 ronden, omdat de auto's volgens de specificatie van 2026 iets langzamer zijn.

“We hebben er twee ronden bij gedaan”, zei Pirelli's chief F1 engineer Simone Berra. “Uit onze indoor tests is gebleken dat dit, laten we zeggen, acceptabel is zonder bijzonder risico.

“Maar we weten dat het probleem in Qatar is dat we heel hoge lokale slijtage hebben, vooral aan de voorkant. Gemiddeld zit je na 25, 26 ronden al snel op 100 procent slijtage.

“Daardoor komt er meer stress op de band, omdat je geen loopvlakcompound meer hebt die de structuur beschermt. Dan heb je daar ook nog hoge zijdelingse krachten en een hoge karkastemperatuur.

“Dat zijn de factoren die de weerstand van de band het meest beïnvloeden. Daarom houden we dezelfde rondelimiet aan, om tweestoppers af te dwingen en elk risico te vermijden dat er meerdere ronden op de onderlaag wordt gereden en er problemen met de integriteit ontstaan.”

Red Bull en McLaren tegenover elkaar in strijd om derde plaats

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

De belangrijkste strijd in het constructeurskampioenschap is die tussen Red Bull en McLaren om de derde plaats. Het was een interessante strijd: de renstal uit Milton Keynes scoorde van Azerbeidzjan tot en met Mexico 152 punten, tegenover 59 voor McLaren, terwijl de RB22 naar de kop van het veld oprukte.

Maar in Brazilië en Las Vegas heeft McLaren Red Bull juist nipt verslagen: 66 punten tegen 58. De achterstand van het papajakleurige team bedraagt slechts negen punten, dus in de laatste twee races ligt alles nog open.

Eerdere resultaten in Qatar hoeven weinig te zeggen, omdat er dit seizoen volledig nieuwe auto's zijn. Hoe kijkt McLaren daar zelf naar?

“Het gaat om veel geld voor het hele team, voor iedereen binnen het team”, zei Lando Norris woensdag in Vegas. “Zoals altijd ligt er vanzelf veel druk op mij en Oscar om goed te presteren, punten mee terug te nemen voor het team en beide auto's vooraan te hebben.”

“Ik kan zeker bevestigen dat het voor ons belangrijk is om als derde in het kampioenschap te eindigen”, voegde McLaren-teambaas Andrea Stella na de kwalificatie toe.

“We benaderen de race zoals het hele laatste deel van het seizoen: met het doel om de punten terug te pakken die we hebben verloren. Vooral de vorige triple-header, en Maleisië en Baku, hebben ons wat punten gekost. Daardoor zitten we nu in de positie dat wij de achtervolgende partij zijn.

“We pakken dit met veel vastberadenheid aan. De auto wordt steeds sneller op circuits als dit. Niet snel genoeg om per se Red Bull te kunnen verslaan.” Wel snel genoeg om achter Verstappen een dubbel podium te pakken, al waren daar gunstige omstandigheden voor nodig.

Charles Leclerc en Lewis Hamilton krijgen vragen over nieuwste botsing

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Bij Ferrari hoort een mate van aandacht van media en fans die waarschijnlijk geen enkel ander team kent, maar de aandacht die de beroemdste renstal van de F1 tijdens de Grand Prix van Qatar krijgt, zal vermoedelijk niet helemaal de aandacht zijn waarop het zit te wachten.

Net als drie weken geleden in Sao Paulo, na hun botsing in Mexico het weekend ervoor, kunnen Charles Leclerc en Lewis Hamilton erop rekenen dat ze tijdens de mediadag in Lusail een deel van de tijd over hun nieuwste treffen in Las Vegas moeten praten. Hun mediatraining kan helpen om die vragen door te komen, maar zonder elkaar te raken de race van zondag doorkomen kan een grotere uitdaging blijken.

Een deel van het probleem is dat er na Hamiltons lastige eerste seizoen bij Ferrari in 2026 weinig verschil zit tussen de twee coureurs. Ze kwalificeerden zich al 12 keer op opeenvolgende posities, waardoor ze na het doven van de lichten genoeg kansen kregen om elkaars grenzen af te tasten.

Met dat in het achterhoofd zou het weinig verbazen als ze in Qatar opnieuw om hetzelfde stuk asfalt vechten. Na de recente gebeurtenissen zal elke ontmoeting tussen de twee nog scherper worden bekeken.

Het is een probleem dat Ferrari onmiddellijk moet oplossen, nu het team 2026 goed wil afsluiten en de basis wil leggen voor een titelstrijd in 2027. Of dat binnen een paar dagen lukt, moet nog blijken. Spatten de vonken onder het kunstlicht opnieuw tussen de rode auto's?

Hoe zit het met racen vlak bij een oorlogsgebied?

Flag of Qatar at sunset

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Lange tijd wist niemand in de paddock zeker of er dit weekend geracet zou worden. De oorlog met Iran, waarbij de Verenigde Staten en Israël betrokken zijn, heeft het Midden-Oosten gedestabiliseerd en in maart werden drie locaties in Qatar getroffen. Op minder dan 100 mijl afstand ligt Bahrein nog altijd onder vuur, met Iraanse aanvallen daar nog op 21 november.

Lusail was eerder deze maand wel gastheer van de MotoGP, zonder grote problemen, al ontbrak Yamaha vanwege “bestaande reisbeperkingen binnen het hele bedrijf”.

In de Formule 1-paddock hielden de meeste mensen vast aan het mantra: 'We vertrouwen op F1 en de FIA'.

“Het is duidelijk dat de situatie daar op dit moment niet makkelijk is”, zei Gabriel Bortoleto vorige week, waarbij hij uitgebreider dan zijn collega's inging op zijn persoonlijke afweging. “We weten wat er speelt.

“Maar nogmaals, Formula 1 is een miljardenbedrijf, een bedrijf dat zakelijk wordt geleid. Ze zouden nooit hun imago en onze levens riskeren, alles en iedereen die in de paddock werkt, alleen maar om een race te houden.

“Dus ik weet zeker dat ze redenen hebben om daarheen te gaan met veiligheid, met plannen, met alles onder controle. Ik zie niet gebeuren dat ze ons daar zomaar risico laten lopen en het risico nemen dat er iets ergs gebeurt, waarna, nou ja, de reputatie van zo'n bedrijf naar de klote gaat.”

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- Het Motorsport.com-team

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