Vijf dingen om op te letten tijdens F1 Grand Prix van Oostenrijk

De Formule 1 beleefde tijdens de Grand Prix van Barcelona onlangs een van de mooiste momenten van het seizoen 2026, toen Lewis Hamilton eindelijk de overwinning voor Ferrari binnenhaalde.

De zevenvoudig wereldkampioen kwam als eerste over de -vlag tijdens zijn 31e race voor de Scuderia en bezorgde Ferrari daarmee de eerste raceoverwinning sinds eind 2024, waarmee hij een einde maakte aan de perfecte start van Mercedesin 2026.

Hierdoor staat Hamilton nu tweede in het kampioenschap, met een achterstand van 41 punten op zijn opvolger bij de Silver Arrows, Kimi Antonelli, die laat in de race in Barcelona uitviel, waardoor het kampioenschap weer helemaal open ligt.

Dit weekend staat Oostenrijk op het programma, nu het Europese deel van de kalender in volle gang is. Hoe zal de verdere ontwikkeling van dit seizoen 2026 zich ontvouwen?

Hier zijn vijf dingen om in de gaten te houden.

Toenemende zorgen over de betrouwbaarheid bij Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Het klinkt misschien vreemd, maar er is altijd al een smet geweest op de dominantie van Mercedes in het F1-seizoen 2026. Om te beginnen waren het de starts: kampioenschapsleider Antonelli verloor in de eerste drie races in de eerste ronde 18 plaatsen, terwijl teamgenoot George Russell vijf plaatsen terugviel.

Vervolgens werden er aanpassingen doorgevoerd in de procedure voor de start van de race, naast andere aspecten van de nieuwe regelgeving voor 2026, en dit hielp de Silver Arrows om hun slechte starts te overwinnen.

Maar toen het ene probleem verdween, dook er een ander op: betrouwbaarheid. Dit betreft met name de accu van de krachtbron, die ervoor zorgde dat Russell en Antonelli in de afgelopen drie races respectievelijk in Montreal en Barcelona moesten opgeven.

Dat heeft het team ongeveer 43 punten gekost en nu Ferrari, en met name Hamilton, steeds dichterbij komt, beseft Mercedes dat het dit groeiende betrouwbaarheidsprobleem snel moet oplossen. Maar het is onwaarschijnlijk dat de „juiste oplossing”, zoals Mercedes het in zijn Nu Silver Arrows Radio Show noemde, al voor Oostenrijk klaar zal zijn, aangezien het team hiervoor nog geen tijdschema heeft gegeven. Dit is dus iets om in de gaten te houden.

- Ed Hardy

Is de vorm van Lewis Hamilton echt?

Lewis Hamilton, Ferrari Foto door: Bryn Lennon / Formule 1 via Getty Images

De afgelopen drie zondagen behaalde Hamilton zijn beste drie resultaten uit zijn 31 Grand Prix-races bij Ferrari: tweede in Canada en Monaco, gevolgd door een verdiende overwinning in Barcelona.

Is dit slechts een opleving, of ontpopt Hamilton zich als eenserieuze kanshebber op eenover , of zelfs op de titel?

De zevenvoudig wereldkampioen heeft toegegeven dat hij zich afvroeg of hij zijn mojo kwijt was geraakt tijdens zijn worstelingen in 2025, maar de nieuwe F1-auto’s passen beter bij hem. Hij is ook gestopt met het gebruik van de simulator van Ferrari en is ervan overtuigd dat dit in grote mate heeft bijgedragen aan zijn vormverbetering.

Een andere doorslaggevende verandering bij Ferrari was de vervanging van race- Riccardo Adami door Carlo Santi, in wie Hamilton zijn „Italiaanse Bono“ heeft gevonden – verwijzend naar Peter Bonnington van Mercedes, die bijdroeg aan het overweldigende succes van de Mercedes-ster in de jaren 2010.

"De veranderingen waar ik het afgelopen jaar om heb gevraagd en waarop ik heb aangedrongen, zijn doorgevoerd en ik heb nu het juiste team om me heen, ik heb nu de juiste auto om me heen, en nu kan ik beginnen met doen waar ik het beste in ben," zei Hamilton na zijn overwinning op het Catalaanse circuit.

Hij moet het alleen nog bewijzen op de Red Bull Ring, die historisch gezien tot zijn minder gunstige circuits behoort – hij won slechts twee van de 14 races in Stiermarken, een succespercentage van 14%, wat lager ligt dan de 27% op alle circuits samen. Het enige moment van glorie voor Ferrari sinds het circuit terugkeerde op de F1-kalender kwam in 2022 met Charles Leclerc.

- Ben Vinel

De Red Bull Ring had niet op een beter moment kunnen komen voor Leclerc

Charles Leclerc, Ferrari Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Leclerc heeft dringend behoefte aan een nieuwe start, aangezien de Ferrari-coureur de afgelopen weken een moeilijke periode heeft doorgemaakt. Sinds hij voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco een nieuw meerjarig contract tekende, is er weinig naar zijn zin gegaan. Je zou kunnen zeggen dat de neergang al eerder was ingezet, maar Monaco bleek bijzonder pijnlijk, aangezien Leclerc tijdens zijn thuisrace zowel in de kwalificatie als in de race crashte.

In Barcelona ging het niet beter. Na weer een ongeluk tijdens de kwalificatie gaf Leclerc toe dat hij zich „beschaamd“ voelde over zijn fout, waarna een crash op zondag – die hij aan de remmen toeschreef – hem dwong de race op te geven.

Teamgenoot Hamilton daarentegen heeft nauwelijks een misstap begaan. Drie opeenvolgende podiumplaatsen, waaronder de overwinning in de vorige race, hebben hem in ieder geval in de wiskundige strijd om het kampioenschap gebracht.

Als er echter één circuit is dat Leclerc kan helpen het tij te keren, dan is het wel de Red Bull Ring. Het Oostenrijkse circuit is van oudsher een van zijn sterkste circuits: hij startte er driemaal vanaf de eerste startrij en behaalde er in de afgelopen vier seizoenen drie podiumplaatsen, waaronder een overwinning in 2022.

Nu Ferrari nog steeds op zoek is naar consistentie, biedt Spielberg misschien wel de beste kans tot nu toe voor Leclerc om de neergang een halt toe te roepen en het momentum weer op te bouwen.

- Federico Faturos

McLaren zakt terug

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

De Oostenrijkse GP van 2025 stond in het teken van de dominantie van McLaren: de wereldkampioen van dat jaar eindigde op de Red Bull Ring op de eerste en tweede plaats, met een voorsprong van minstens 17 seconden op de rest van het deelnemersveld. Dat droeg bij aan een dominante start van het seizoen voor het team uit Woking, dat zijn achtste overwinning in elf Grands Prix behaalde… maar wat is er in twaalf maanden tijd veel veranderd.

Hoewel McLaren een respectabele start heeft gemaakt bij de verdediging van de titel en momenteel derde staat in het kampioenschap, waren de recente races zeer teleurstellend. Tijdens de vierde race in Miami leek het Britse merk, net als Ferrari, de naaste uitdager van Mercedes te zijn, maar sindsdien heeft de Scuderia dankzij upgrades een ruime voorsprong opgebouwd, waardoor McLaren in zijn eigen wereld is achtergebleven.

Dat bleek duidelijk in Barcelona, waar Lando Norris derde eindigde – dankzij de late uitval van Antonelli – en 23,7 seconden achter Hamilton. McLaren breekt zich daarom het hoofd over de vraag hoe het weer vooraan kan komen, met een achterstand van inmiddels 49 punten op de als tweede geplaatste Ferrari.

„Iedereen in de fabriek doet zijn uiterste best“, zei Norris. „Sommige dingen kosten tijd, maar we moeten de vooruitgang op dit moment echt versnellen, want we willen in de strijd blijven.“

Het is onwaarschijnlijk dat McLaren die achterstand uit Barcelona in Oostenrijk plotseling zal wegwerken, maar het zal interessant zijn om te zien hoe het probeert dichter bij Mercedes en Ferrari te komen. Zeker nu het als vierde geplaatste Red Bull van plan is om upgrades mee te nemen naar zijn thuis-Grand Prix.

- Ed Hardy

Eerste tekenen van ADUO-upgrades

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren Foto door: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Hoewel de cijfers nog niet officieel bekend zijn – Red Bull is namelijk nog steeds in discussie over de definitie van wat volgens de bevindingen van de FIA ‘de krachtigste motor’ is – heeft Ferrari zijn twee ADUO-tokens al toegekend gekregen en mag het deze vrij besteden.

Eén daarvan zal dit weekend tijdens de Oostenrijkse Grand Prix worden ingewisseld, aangezien het team zijn cilinderblok van staallegering heeft aangepast om in theorie bij nog hogere temperaturen te kunnen draaien. Dit zou de efficiëntie moeten verbeteren en een kleine vermogenswinst opleveren, aangezien het blok minder warmte-energie opneemt uit de verbranding van het lucht-brandstofmengsel, waardoor die energie in meer mechanisch werk wordt omgezet. Dit levert waarschijnlijk zo’n 5-10bhp op, een niettemin nuttige toevoeging om het team te helpen Mercedes in te halen.

Ferrari zou sterk moeten zijn in de bochten rond de Red Bull Ring, en de verwachte vermogenswinst zou het team in staat moeten stellen het tijdverlies ten opzichte van Mercedes op de rechte stukken tot een minimum te beperken.

Kan Hamilton momentum opbouwen in de strijd om het kampioenschap, en kan Leclerc zich na een paar rampzalige races weer in de strijd mengen? Ferrari hoopt het in ieder geval van harte.

- Jake Boxall-Legge