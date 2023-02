Vijf dingen die F1-teams moeten verbeteren om met Verstappen en Red Bull te vechten

Met zeventien overwinningen in 22 races, twee wereldtitels en een straatlengte voorsprong in beide kampioenschappen kan er eigenlijk geen twijfel over bestaan: de basis van Red Bull Racing is bijzonder goed en daardoor begint Max Verstappen in Bahrein als favoriet aan het Formule 1-seizoen. Desondanks verwachten vriend en vijand dat de verschillen kleiner zullen zijn dan in het voorbije jaar. Zo heeft Verstappen zelf al laten weten dat Mercedes er meteen weer zal staan en mikt Ferrari onder leiding van Frederic Vasseur op niets minder dan de wereldtitel.

Bij de Scuderia is dat niet zo gek. De Italiaanse trots beschikte zeker aan het begin van 2022 over de snelste auto van het veld. Andere teams hebben qua pure snelheid meer werk aan de winkel, al is het F1-reglement zo geschreven dat het op termijn een compact veld in de hand werkt. Toegegeven, dat gaat niet van vandaag op morgen en zal misschien nog enkele jaren duren, maar het is wel een stip aan de horizon. Het budgetplafond en het aero handicapsysteem - dat koplopers minder windtunneltijd geeft - moeten een handje helpen. Tel daarbij op dat Red Bull door het overschrijden van het budgetplafond nog eens tien procent minder windtunneltijd heeft en er zijn best redenen om aan te nemen dat de concurrentie in 2023 meer weerstand kan bieden.

Hamvraag luidt echter op welke vlakken die concurrentie zichzelf moet verbeteren om Red Bull en daarmee Max Verstappen echt het vuur aan de schenen te leggen. Motorsport.com licht vijf cruciale aspecten toe.

1. De vloer: Newey maakt indruk met perfect begrip van het grondeffect

Een belangrijk deel van wat er in de hedendaagse Formule 1 gebeurt, is voor fans niet te zien. Het gaat om het grondeffect, de Venturi-tunnels en dus de onderkant van de vloer. Teams proberen dit uit alle macht geheim te houden, al zijn er in 2022 toch enkele foto's opgedoken van de Red Bull-, Ferrari- en Mercedes-vloer, bijvoorbeeld toen de auto na een crash is opgetakeld. De uitgebreide analyse daarvan is samen met een uitleg van het grondeffect in dit eerdere artikel te vinden.

Voor hier luidt de beknopte variant dat de creatie van Adrian Newey op meerdere punten afweek van wat Ferrari en Mercedes in 2022 hadden. Zo had het Red Bull-ontwerp (zie ook de foto hieronder) meer scherpere hoeken en ook meer vertakkingen in het vloeroppervlakte zelf om de lucht zo optimaal mogelijk naar achteren te dirigeren. Als dat zo goed mogelijk lukt naar de versmalling, waar de lucht dus versnelt, valt er veel downforce te genereren. Daarvoor is echter wel een uitzonderlijk begrip van het grondeffect nodig. Anders is een onvoorspelbare auto juist het gevolg. Met een egaler vloeroppervlakte en een meer ovaler ontwerp langs het lagergelegen deel van de vloer hebben Ferrari en Mercedes ogenschijnlijk iets meer op safe gespeeld dan Newey in 2022.

Daar komt bij dat beide teams aan het begin van vorig jaar nog worstelden met porpoising, terwijl Red Bull daar in Bahrein al geen last meer van had. Opvallend is dat Ferrari en Mercedes werkten met een zogenaamd 'kick point' in de vloer, een punt waarop de onderkant van de vloer in hoogte verspringt. Vlak voor dit punt wordt lokaal erg veel downforce gegenereerd, na de verhoging minder. Alhoewel dit in essentie positief klinkt, betekent het ook dat de aanzuigende werking op een specifiek punt extreem groot is, hetgeen porpoising in de hand kan werken. Red Bull had niet zo'n duidelijk 'kick point' richting de achterkant van de vloer en had bovendien een simpel slimmigheidje met de 'ice skates' als buffer, die tezamen een rol konden spelen in het tegengaan van porpoising.

Om Red Bull op de baan van repliek te dienen, is een effectief grondeffect voor de concurrenten dus van groot belang. Punt is alleen dat kopiëren niet zo makkelijk is. Andere teams hebben de foto's ook gezien, maar kopiëren werkt alleen als je het concept ook tot in de puntjes begrijpt - en dat gaat veel verder dan slechts een paar foto's. Daar komt bij dat Mercedes terecht heeft aangegeven: met kopiëren zul je alleen maar zo goed worden als het team dat je kopieert. Het verder uitwerken van het eigen concept kan daardoor vruchtbaarder zijn, met natuurlijk het overnemen van aspecten die daarbij passen. Hoe succesvol teams daarin zijn, is nu onmogelijk te zeggen en bij de wintertest ook nog niet. Zeker is wel dat het in 2022 een cruciale pijler was onder het Red Bull-succes (letterlijk en figuurlijk) en dat concurrenten er met interesse naar kijken.

Tekst gaat verder onder de foto:

2. Drag: Vooral Mercedes moet een inhaalslag maken op rechte stukken

Een tweede troef van Red Bull in 2022 was de topsnelheid. Natuurlijk verdient Honda er een pluim voor. Zo heeft het Japanse merk de motor klaargemaakt voor E10-brandstof en ook de laatste toegestane 'performance' upgrades doorgevoerd. Door de overstap op E10 werd het vermogensverlies in eerste instantie op 20 pk geschat, maar Honda heeft dat goed op kunnen vangen. Toch verklaart dat niet alleen de superieure topsnelheid van Verstappen en Perez in 2022. Een minstens zo belangrijke factor is de luchtweerstand gebleken.

Red Bull had dankzij Newey een ontwerp met weinig drag. Het betekende dat de coureurs relatief makkelijk een hoge topsnelheid konden halen, zonder veel concessies te hoeven doen aan de set-up. Dit werkte overal in door. Zo moest Ferrari vaak met minder vleugel rijden om met Red Bull te kunnen wedijveren op rechte stukken, maar leidde een keuze voor minder downforce ertoe dat de banden er nogal rap aan gingen bij de Scuderia. Red Bull had met andere woorden een extra luxe doordat het weinig drag had. Op Spa-Francorchamps is dat treffend gebleken. Daar kon Red Bull door de geringe luchtweerstand meer downforce zetten dan gebruikelijk, waardoor het ook in sector 2 zeer snel was. Het totaalpakket heeft de demonstratie van Verstappen mogelijk gemaakt.

Het verschil in drag is ten opzichte van Ferrari een belangrijk verschil gebleken, maar ten opzichte van Mercedes nog veel meer. Zelfs toen het team van Toto Wolff porpoising onder controle had en met updates strooide, ontbrak de snelheid op rechte stukken nog. Het kan zijn dat Mercedes de overstap op E10 niet perfect heeft verteerd en dan heeft het team door de engine freeze tot en met 2025 nog een probleem. De Mercedes-kopstukken geven zelf echter aan dat de achterstand niet zozeer motorisch is, maar juist komt door de enorme hoeveelheid drag van de W13. Zowel bij Ferrari als ook zeker bij Mercedes heeft het verminderen van de luchtweerstand hoog op het prioriteitenlijstje gestaan. Het is een absolute must om met Red Bull te kunnen wedijveren in 2023.

3. Balans tussen vermogen en betrouwbaarheid: Speerpunt in Maranello

Naast het reduceren van de drag heeft Ferrari nog een ander speerpunt geformuleerd voor de nieuwe creatie: de betrouwbaarheid op orde krijgen. De Scuderia heeft vorig jaar meer dan eens kostbare punten in rook zien opgaan, waarbij Charles Leclerc zal terugdenken aan onder meer Barcelona en Baku en Carlos Sainz aan Spielberg. De betrouwbaarheidsproblemen zijn op zichzelf goed te verklaren. Zo heeft Ferrari richting 2022 alles op puur vermogen gezet. Motorleveranciers mochten voor ieder component nog één performance upgrade doorvoeren, waarna de doorontwikkeling tot en met 2025 aan banden zou worden gelegd. Voor motorfabrikanten die een achterstand goed moesten maken - lees: Ferrari en Renault - was het dus alles of niks.

Beide merken hebben risico genomen om het vermogen op te krikken. "We moesten wel een keuze maken omdat het aantal uren op de testbank beperkt is. Zonder die beperking hadden we zowel het vermogen als de betrouwbaarheid op peil proberen te krijgen, maar nu moesten we kiezen", aldus toenmalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto. "Daarom hebben we de nadruk gelegd op vermogen. Het is waar dat we de grens veel meer hebben opgezocht dan dat we normaal zouden doen.” De betrouwbaarheidsproblemen zijn een gevolg van deze keuze, al is dat risico bewust genomen. Zo mag er met toestemming van de FIA nog wel aan de betrouwbaarheid worden gesleuteld.

Bij Red Bull ging het na de eerste drie raceweekenden van 2022 al crescendo met de betrouwbaarheid, en moet opgemerkt dat die vroege problemen vooral met de brandstoftoevoer en de tank te maken hadden en niet direct met de motor zelf. Ferrari heeft gepoogd de betrouwbaarheid deze winter op orde te krijgen en hoopt zo met meer vermogen te kunnen rijden. Het maximale vermogen mag niet worden opgekrikt, maar als de betrouwbaarheid geen zorgenkindje meer is, kan de motor wel zwaarder belast worden en kan Ferrari met agressievere motorstanden rijden.

Lees meer over het motorreglement en Ferrari: Uitgelegd: Kunnen Ferrari en andere F1-teams nog meer pk's vinden in 2023?

4. Tactiek: Het contrast tussen Hannah Schmitz & co en Ferrari

De drie bovenstaande aspecten hebben betrekking op het materiaal. Maar het voorbije seizoen heeft ook aangetoond dat het hebben van competitief materiaal nog niet voldoende is voor de wereldtitel. Zo had Ferrari los van de genoemde beperkingen wel een zeer competitieve auto, maar is daar niet het maximale uitgehaald. Het team uit Maranello heeft op tactisch vlak steken laten vallen, waarbij Iñaki Rueda op sociale media vaak de kop van Jut is geweest. Keuzes zoals in Hongarije, waar iedere aanwezige al zag dat de harde band in koele omstandigheden niet zou werken, behalve Ferrari, staan in schril contrast tot de besluitvorming bij Red Bull in het voorbije jaar.

De race in Boedapest is ook meteen een treffend voorbeeld van dat contrast. Zo vertelde Verstappen na de race dat hij eigenlijk op de harde band zou starten. Op weg naar de grid voelde hij echter aan dat het geen succes zou worden, waardoor hij liet weten liever op softs te starten. Red Bull schakelde razendsnel en gooide volgens de wereldkampioen alle plannen 'uit het raam.' Het geeft allereerst aan dat Verstappen zelf durft op te treden (hetgeen Sainz overigens ook wel doet bij Ferrari) en ten tweede dat het tactische team snel kan schakelen. Dat markeert een belangrijk verschil met Ferrari, waar in 2022 meer dan eens te rigide aan de bestaande plannen is vastgehouden. Modellen en van tevoren gemaakte afspraken gaven de doorslag in plaats van gezond verstand.

Voor 2023 is dat een verbeterpunt voor de Scuderia. Intern is ook het besef dat het bouwen van een goede auto niet volstaat, maar dat voor eremetaal de uitvoering op het circuit moet kloppen. Met dat besef zou je grootschalige ingrepen van Vasseur aan het tactisch team verwachten, maar die zijn vooralsnog uitgebleven. "Als je over strategie praat, dan moet je jezelf niet focussen op de top van de piramide. Vaak spelen diepere oorzaken een rol", liet de nieuwe teambaas weten. Het betekent dat er geen koppen rollen, maar dat hij intern naar verbeteringen kijkt. Concreet moet de communicatie volgens hem anders en zal de tactische aanpak wellicht op de schop gaan. Of dat genoeg is moet blijken, maar het is in ieder geval wel een voorwaarde voor succes op de lange termijn.

5. Consistentie van de coureur: Zwitsers uurwerk Verstappen matchen

Het laatste aspect is natuurlijk het poppetje achter het stuur. Ook op dat vlak moet gezegd dat veel van de uitdagers nog een extra stap(je) kunnen zetten. Zo heeft Verstappen in het voorbije jaar weinig steken laten vallen. Zijn enige noemenswaardige fouten waren de mislukte inhaalactie op Lando Norris in Singapore en het rommelig verlopen weekend in Brazilië (teamorders, aanvaring met Hamilton). Los daarvan was Verstappen zo constant als een Zwitsers uurwerk en heeft hij als individu een hoog niveau aangetikt. Niet voor niets gaf Mark Webber aan dat het bij vlagen 'Formule 1 Plus' was voor de Limburger, waarbij hij refereerde aan de inhaalraces in Hongarije en België.

De pure snelheid die er al was, is gekoppeld aan rust, ervaring en bandenmanagement. Het maakt dat Verstappen ook individueel een streepje voor had op de rest in 2022. Zo heeft Leclerc zijn foutenlast weliswaar goed naar beneden gebracht, maar zijn momenten zoals in Frankrijk nog altijd kostbaar in een titelstrijd. Carlos Sainz heeft vorig jaar meer schade gereden, al kwam dat ook doordat de 2022-Ferrari in de eerste seizoenshelft niet bij zijn rijstijl paste. Ook bij het Mercedes-duo is er ruimte voor verbetering. Zo heeft George Russell het weliswaar geweldig gedaan in zijn eerste jaar bij Mercedes, maar zaten er nog wel momenten van kortsluiting tussen - denk bijvoorbeeld aan het pardoes tegen Schumacher aanrijden in Singapore of Sainz uit de wedstrijd tikken in Austin.

Als de overmacht van Red Bull in 2022 één ding heeft aangetoond, dan is het wel dat voor de concurrentie alles moet kloppen om een heel jaar tegenwicht te kunnen bieden. Dat geldt zowel individueel als collectief. De vijf bovenstaande aspecten zijn cruciaal voor een spannende titelstrijd, mits Red Bull natuurlijk op een vergelijkbaar niveau weet te presteren. Dat laatste is op zichzelf ook een interessante variabele, aangezien 2022 in meerdere opzichten uniek is geweest en de reductie van de windtunneltijd daar nog eens bij komt. Maar de vijf bovenstaande punten en de variabele van Red Bull zelf maken het F1-seizoen 2023 er op voorhand in ieder geval weer eentje om naar uit te kijken...