Vijf dingen die we van Antonelli's eerste F1-weekend geleerd hebben

We kunnen gerust stellen dat het debuut van Andrea Kimi Antonelli tijdens een Formule 1-weekend niet snel vergeten zal worden, al is dat niet vanwege de juiste redenen. Binnen een tijdspanne van 24 uur liet hij een razendsnel tempo zien, zorgde hij na zijn vroege crash voor spectaculaire koppen en vlak daarna werd hij aangekondigd als F1-coureur bij Mercedes voor 2025. Hier vijf dingen die we in Monza over hem geleerd hebben.

Antonelli weet nu het verschil tussen een vrije training en een kwalificatie

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15, crasht in VT1 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Andrea Kimi Antonelli ging heel rap van held naar schlemiel in de eerste minuten van de eerste vrije training in Monza. Vlak voordat hij in de Parabolica crashte was hij namelijk bovenaan de tijdenlijsten te vinden. Mercedes hield zich vast aan de eerste signalen dat de snelheid erin zat – hij reed inderdaad te snel, maar was niet aan het overdriven – maar het is duidelijk dat de vroege crash niet voor een goede indruk zorgde.

Het grootste punt dat de jonge Italiaan uit Monza meeneemt, is dat hij in de toekomst zijn aanpak moet veranderen. Tijdens de persconferentie op zaterdag waarin bekend werd gemaakt dat hij in 2025 voor Mercedes rijdt, erkenden zowel teambaas Toto Wolff als Antonelli zelf dat de sleutel tot een succesvol weekend ligt in het begrijpen van wanneer je moet pushen en wanneer je wat marge moet laten. Wolff verwoordde het als volgt: "Je kan niet iemand snel maken. Het is nu aan ons om Kimi te leren dat hij niet elke ronde zoals deze hoeft te zijn. [Technisch directeur] James Allison zei zelfs dat hij direct in de eerste chicane met beide wielen in het gras kwam! We moeten het nu dus even hebben over het verschil tussen een vrije training en een kwalificatie..."

Antonelli liep er niet voor weg dat de benadering die hij had – direct vol gas gaan – niet de juiste was. "Ik heb direct geleerd dat dat niet goed was", vertelde hij. "De baan was erg glad en de grip was lager dan we hadden verwacht. Dus ja, ik denk dat ik te hard aan het pushen was." Hij voegde daar later aan toe: "Natuurlijk heb ik nog veel te leren, vooral hoe je met een volledig raceweekend om moet gaan. En ik denk dat gisteren [vrijdag] het bewijs daarvan is!"

De blunder van Antonelli heeft geen impact op de relatie met Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Toto Wolff, teambaas en CEO, Mercedes-AMG F1 Team Foto door: Mercedes AMG

Hoewel sommigen in de paddock lieten doorschemeren dat zij furieus zouden zijn als een rookie in VT1 met de auto zou crashen, was dat bij Mercedes anders. Het team koos ervoor om het glas halfvol te zien. Daarom wordt er gefocust op de snelheid die hij voor de blunder liet zien en naar de fout gekeken als iets wat hij niet nog een keer zal doen. Wolff zei daarover: "Kimi heeft op een hele, hele harde manier geleerd. Ik denk dat dit een rot moment voor hem moet zijn geweest, en het had ook invloed op de dag en het weekend van George [Russell]. Het mag soms pijn doen, want dan blijft het hangen."

Ook toekomstig teamgenoot Russell zei dat het hem opviel toen hij naar Antonelli keek hoe snel de jongeling was. "Toen ik achttien was moest ik ook nog veel leren. Maar ik denk als coureur heb je de snelheid, of je hebt het niet. En ik ben er zeker van dat Kimi wel de snelheid heeft", vertelde Russell. "Ik denk dat iedereen in deze sport fouten maakt, dat is nu eenmaal onderdeel van deze sport."

Mercedes gaat meer foutjes accepteren

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15 Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

De crash van Antonelli in de eerste vrije training was het laatste waar Mercedes op zat te wachten. Het is zelfs zo dat als het iemand anders was geweest, de kans groot is dat hij niet nog een kans zou krijgen. Mercedes erkent dat dit een belangrijke les voor de rijder is, maar ze zijn er open over dat dit waarschijnlijk niet de laatste keer is dat Antonelli een fout maakt.

Het past in het proces waar een rookie doorheen gaat. Het in de paddock bekende gezegde 'als een rookie niet een keer crasht, pusht hij niet hard genoeg' gaat nu weer op. Antonelli zijn fouten gaan opvallen, want hij gaat racen bij een team dat vooraan meedoet. Maar Wolff vertelt dat de keuze om Antonelli nu al bij Mercedes te halen voortkomt uit het idee dat Russell te lang bij Williams had gezeten. "George was misschien wat te lang bij Williams, maar hij maakte daar wat foutjes die bij Williams wat minder opvallen", vertelde de Oostenrijker. "Nu hebben we het met Kimi versneld. De fouten die hij gaat maken vallen meer op omdat hij in een Mercedes rijdt, maar dat is de investering die we wel willen maken."

Antonelli en Russell zijn de toekomst van Mercedes, ondanks de onzekerheid over hun contracten

Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team Foto door: Mercedes AMG

Mercedes heeft doelbewust Russell een onderdeel gemaakt van de hele bekendmaking van de komst van Antonelli. In het persbericht van Mercedes werden zijn quotes eerder genoemd dan die van de Italiaan en hij zat bij de persconferentie net als Antonelli naast Wolff aan tafel. Wolff hield zich tijdens die persconferentie niet in over hoe hij zich voelt over het rijdersduo met wie hij op lange termijn wil werken. "Ik voel me enorm trots nu ik naast deze twee mag zitten", vertelde hij. "Dit zijn hele bijzondere coureurs die jaar na jaar en kampioenschap na kampioenschap kunnen winnen. Daar zijn er niet veel van."

Ondanks de lovende woorden laat Wolff tussen neus en lippen weten dat hij benieuwd is na de band tussen de coureurs. Daarom zijn de contracten van beide coureurs niet heel lang. "Dit twee willen we voor de lange termijn houden", zei Wolff. "Het zijn en blijven Mercedes-coureurs. We hebben George en Kimi altijd [als juniorcoureur] lange contracten gegeven, waarin allerlei ingewikkelde opties stonden. Maar nu [in F1] geven we ze – zoals we altijd gedaan hebben – korte contracten, dat deden we zelfs met Lewis. Het ging dan om een 1+1. Dat is hoe het team het altijd al gedaan heeft. Het belangrijkste is dat Kimi en George zich thuis voelen, voor nu zie ik geen reden om ze geen vertrouwen te geven. Wat dat voor de [contract]voorwaarden betekent, is iets wat we voor ons zelf houden. Maar ik zou niet voor deze line-up zijn gegaan als ik niet honderd procent zeker was dat dit voor Mercedes het beste zou zijn."

Antonelli is terughoudend naast de baan, maar agressief op het asfalt

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto door: Mercedes AMG

De tien minuten van Antonelli in de training, samen met wat we van hem hebben gezien in de Formule 2, laten zien dat hij niet bang is om het randje op te zoeken. Het enige waar hij wat meer moeite mee had, was het beantwoorden van de vraag tijdens de persconferentie op zaterdag of hij zijn eigen persoonlijkheid en rijstijl kon omschrijven. "De mijne? Ik ben een heel empathisch persoon, maar als ik op de baan ben laat ik een agressieve rijstijl zien."

Het was voor Wolff het moment om in te breken. Hij zei dat iedereen die over zichzelf praat vrij vaak idioot overkomt. Hij liet zijn blik op de persoonlijkheid van Antonelli weten. "Wat kunnen we zeggen over Kimi?", begint hij. "Hij komt uit de perfecte familie. Zijn vader weet alles van racen wat je maar kan weten. Hij heeft een prachtige moeder die heel ondersteunend is. Ik denk dat je tegenwoordig een patroon kan ontdekken van sterke vaders die racen begrijpen en de juiste support en de juiste duwtjes geven, en dat de moeder de lieve is. Het is duidelijk dat hij het ruwe talent heeft, dat is iets wat je niet kan trainen. Zoals ik al eerder heb gezegd, het is makkelijker om iemand wat minder agressief te maken dan andersom."