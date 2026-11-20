Formule 1 GP van Las Vegas

Vijf coureurs krijgen gridstraffen voor motorwissels bij F1 GP van Las Vegas

Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Oliver Bearman, Carlos Sainz en Lance Stroll nemen allemaal F1-gridstraffen mee naar de GP van Las Vegas

Haydn Cobb

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 06:10

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Vijf coureurs krijgen een gridstraf voor de Grand Prix van Las Vegas, onder wie de nieuwe Formule 1-wereldkampioen Kimi Antonelli.

Zoals Mercedes eerder al aangaf, krijgt Antonelli vijf plaatsen gridstraf voor een wissel van de verbrandingsmotor. Voor een nieuwe turbo volgt geen extra straf, omdat hij daarmee nog binnen zijn toegestane aantal blijft.

Mercedes maakte bekend dat de Formule 1-wereldkampioen van 2026 de vernieuwde turbospecificatie krijgt, zoals toegestaan onder ADUO. Russell blijft bij de huidige specificatie, omdat hij een grotere gridstraf zou moeten incasseren als hij zijn toegestane aantal overschrijdt.

McLaren-coureur Oscar Piastri krijgt een gridstraf van tien plaatsen voor een motorwissel, zoals het team eerder al liet weten. Ook Carlos Sainz krijgt tien plaatsen straf, nadat Williams ervoor koos hem zijn vijfde turbo van het seizoen te geven.

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Net als Antonelli krijgen zowel Piastri als teamgenoot Lando Norris de vernieuwde Mercedes-turbo.

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Oliver Bearman moet achteraan starten na een vrijwel volledige wissel van de power unit, met onder meer zijn vijfde verbrandingsmotor, vijfde turbo, vijfde uitlaat en vijfde MGU-K. Dat zou in totaal optellen tot 35 plaatsen straf.

Tot slot krijgt Lance Stroll in Las Vegas zijn negende nieuwe energy store en achtste nieuwe control electronics, nadat zijn door Honda aangedreven Aston Martin de vorige keer in Brazilië opnieuw met een accugerelateerd probleem uitviel. De Canadees krijgt voor de twee wissels in totaal tien plaatsen gridstraf.

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- Het Motorsport.com-team

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