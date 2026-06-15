Vijf conclusies na een turbulente GP van Barcelona-Catalonië

Lewis Hamiltons eerste overwinning voor Ferrari kwam niet uit de lucht vallen

In zijn 31e Grand Prix voor Ferrari heeft Lewis Hamilton de Scuderia eindelijk weer naar de hoogste trede van het podium geleid. Het betekende bovendien zijn eerste Grand Prix-zege in twee kalenderjaren.

Dat succes kwam bepaald niet onverwacht. Omringd door een engineeringgroep die hij zelf heeft helpen vormen en met een SF-26 waarop hij aanzienlijke invloed heeft gehad, oogt Hamilton dit seizoen als een compleet andere coureur. Na een moeizaam 2025 heeft de zevenvoudig wereldkampioen de demonen van zich afgeschud.

Mercedes domineerde tot dusver het seizoen, maar Ferrari verscheen in Barcelona met een geüpdatete auto. Hamilton en zijn kant van de garage kozen bovendien voor een agressieve driestopper in een race die volledig draaide om bandenmanagement. Die aanpak werd beloond toen een Virtual Safety Car precies op het juiste moment viel. Dat beetje hulp van oude bekende Fernando Alonso doet echter niets af aan een weekend dat Ferrari vrijwel perfect uitvoerde. Hamilton en Ferrari lijken elkaar eindelijk volledig gevonden te hebben. Dat de resultaten zouden volgen, voelde al langer onvermijdelijk. In Barcelona gebeurde het dan eindelijk.

- Fil Cleeren

Antonelli blijkt ook niet immuun voor pech

Het seizoen van Andrea Kimi Antonelli verliep tot dusver opvallend vlekkeloos, maar in Barcelona kreeg ook hij voor het eerst af te rekenen met pech. De Mercedes-coureur viel enkele ronden voor het einde uit, kort nadat hij George Russell met een overtuigende inhaalactie had verschalkt.

Die manoeuvre vormde opnieuw een herinnering dat Antonelli's ruime voorsprong in het kampioenschap niet uitsluitend het gevolg is van de tegenslagen van Russell. Keer op keer heeft de Italiaan laten zien dat hij sneller kan zijn dan zijn meer ervaren teamgenoot, of hem op zijn minst kan evenaren.

Door zijn uitvalbeurt is zijn voorsprong in het kampioenschap wel met 25 punten geslonken. En steeds meer ontstaat het gevoel dat, als Antonelli dit seizoen een serieuze uitdager krijgt in de titelstrijd, die mogelijk niet uit de andere kant van de Mercedes-garage komt.

- Oleg Karpov

Leclerc krijgt bij Ferrari een nieuwe uitdaging nu Hamilton opstaat

Charles Leclerc geldt al jarenlang als de kroonprins van Ferrari. Die status werd vlak voor de Grand Prix van Monaco nog eens onderstreept met een nieuw meerjarig contract. Dit seizoen bevindt de Monegask zich echter in een situatie die hij de afgelopen jaren nauwelijks heeft meegemaakt.

Natuurlijk moest Leclerc eerder al de strijd aangaan met teamgenoten als Sebastian Vettel en Carlos Sainz, maar vorig jaar hield hij Hamilton ondanks alle ophef rond diens overstap van Mercedes relatief eenvoudig achter zich. In 2026 ligt dat anders.

Leclerc krijgt bij Ferrari een nieuwe uitdaging nu Hamilton opstaat. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Hamilton heeft bij Ferrari duidelijk momentum opgebouwd en dat zet indirect ook druk op Leclerc, als hij zich op langere termijn als teamleider van de Scuderia wil profileren. De afgelopen twee raceweekenden hielpen daarbij niet. Zijn crash in Monaco kon nog deels worden toegeschreven aan remproblemen, maar na zijn crash in Q3 in Barcelona gaf Leclerc zelf toe zich daarvoor te schamen.

Aan Leclercs snelheid en talent is niets veranderd. Die kwaliteiten zijn nog altijd zichtbaar. Toch zoekt hij momenteel naar antwoorden: bij de SF-26, bij de remmen en sinds de laatste twee weekenden misschien ook een beetje bij zichzelf. Juist doordat Hamilton stappen vooruit zet, heeft Leclerc nu iets te bewijzen.

- Ronald Vording

McLaren heeft nog werk te verrichten om weer mee te doen vooraan

Na de teleurstellende resultaten in Canada en Monaco leek McLaren aan het begin van het weekend een stap vooruit te hebben gezet. Lando Norris sloot de vrijdag immers als snelste af.

Teambaas Andrea Stella was tevreden dat de veelbesproken voorvleugel, die in Monaco werd geïntroduceerd, na een aanpassing aan de endplate eindelijk de verwachte winst begon op te leveren. Toch bleek dat niet voldoende om Ferrari en Mercedes echt onder druk te zetten.

Norris kwam in de kwalificatie niet verder dan de vierde plaats en zou ook als vierde zijn geëindigd zonder de uitvalbeurt van Antonelli. Voor Oscar Piastri verliep het weekend nog moeizamer. De Australiër startte als zevende, finishte als zevende en maakte gedurende de race geen moment een echt competitieve indruk.

Het positieve voor McLaren was dat beide auto's de finish haalden, iets wat de afgelopen races niet vanzelfsprekend was geweest. Voor een team dat de meest recente kampioenschappen op zijn naam schreef, zal dat echter slechts een beperkte troost zijn.

- Federico Faturos

Teams krijgen steeds meer grip op de eigenaardigheden van 2026

Misschien was dit wel de meest 'normale' Formule 1-race van het seizoen tot nu toe. Vrijwel geen van de opvallende trends uit de eerste races kwam in Barcelona nadrukkelijk terug.

Langzaam maar zeker lijken teams beter te begrijpen hoe ze de starts moeten optimaliseren. Ferrari heeft daarin niet langer de duidelijke voorsprong die het eerder in het seizoen leek te hebben. In de openingsraces voelde het soms bijna vanzelfsprekend dat een rode auto als eerste bij de eerste bocht zou arriveren, maar dat beeld verdwijnt steeds meer. In Barcelona slaagde zelfs Hamilton er met de zachtere banden niet in om Russell richting bocht 1 te verschalken.

Misschien was dit wel de meest 'normale' Formule 1-race van het seizoen tot nu toe. Vrijwel geen van de opvallende trends uit de eerste races kwam in Barcelona nadrukkelijk terug. Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Misschien ligt het aan het circuit, maar ook het zogenoemde 'yo-yo racing' speelde nauwelijks een rol. Er waren inhaalacties, maar niet de voortdurende tegenaanvallen en wisselingen van positie die zo kenmerkend waren voor de eerste races van het seizoen.

Of dat een goede of slechte ontwikkeling is, mag iedereen voor zichzelf bepalen.

- Oleg Karpov

Foto's van de GP van Barcelona-Catalonië - zondag