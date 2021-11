Vijf bochten met track limits tijdens F1-weekend Qatar

De Formule 1 is dit weekend voor de eerste maal te gast in Qatar. Het circuit van Losail beschikt over een flink aantal snelle doordraaiers, met daaromheen grote, geasfalteerde uitloopstroken. De kerbstones zijn vrij vlak en kunnen daarom makkelijk genomen worden door de coureurs. Aangezien de rijders altijd op zoek zijn naar manieren om hun rondetijd te verbeteren, heeft de FIA uit voorzorg al enkele bochten aangewezen waar men scherp zal letten op de track limits.

Video: Een rondje over het F1-circuit in Qatar

In bochten 4, 12, 13, 14 en 16 moeten de coureurs er scherp op letten binnen de lijntjes te kleuren, anders wordt hun tijd geschrapt. Bocht 4 is een 90-gradenbocht waarbij de rijders bij het uitkomen moeten oppassen. Bochten 12, 13 en 14 zijn snelle rechterbochten, terwijl bocht 16 de krappe laatste rechterbocht is. Hier zouden de coureurs wijder kunnen gaan dan toegestaan om meer snelheid mee te nemen naar het rechte stuk.

FIA-wedstrijdleider Michael Masi heeft de teams op de hoogte gebracht van de track limits. In de trainingen en kwalificatie wordt de tijd geschrapt bij een overschrijding. In het geval van bocht 16 wordt ook de tijd van de daaropvolgende ronde doorgestreept. In de race volgt de zwart-witte waarschuwingsvlag na drie overtredingen, daarna zullen de stewards ingeschakeld worden voor zwaardere sancties.