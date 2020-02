Bouw F1-circuit Vietnam afgerond, organisatie toont nieuwe foto's

Afgelopen week is het laatste stuk asfalt voor het pitgebouw gelegd. Een mijlpaal aldus raceorganisator Le Ngoc Chi: “Met de hulp van iedereen bij [circuitontwerper] Tilke en de Formule 1, kunnen we gerust stellen dat we een van de uitdagendste en opwindendste circuits op de kalender hebben.”

Het Hanoi Street Circuit is 5.607 meter lang en telt 23 bochten. Het enige dat er nog aan het circuit ontbreekt zijn tijdelijke tribunes, hospitalityruimtes en het medische- en mediacentrum.

De organisatie rept met geen woord over de vraag of de race wel door kan gaan. Ook in Vietnam is het coronavirus de kop opgestoken, maar voorlopig wijst niets er op dat de race wordt geschrapt. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat een internationaal badmintontoernooi in Hanoi wel is verzet, van eind maart naar begin juni.

De nieuwste foto's van het Hanoi Street Circuit: