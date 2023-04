Sinds het verdwijnen van de Grand Prix van Maleisië is de GP van Singapore het enige bezoek dat de Formule 1 jaarlijks brengt aan Zuidoost-Azië. In 2020 zou daar met een race in Vietnam een tweede bezoek bij komen, maar de eerste editie van dat evenement heeft tot dusver nog niet plaatsgevonden. Zo stond de race in Hanoi in 2020 wel op de oorspronkelijke kalender, maar na het uitbreken van het coronavirus was er geen plek voor Vietnam op het uiteindelijk afgewerkte programma. Op de voorlopige kalender voor 2021 werd vervolgens helemaal geen plek vrijgemaakt voor het evenement, dat sindsdien ook niet serieus meer in verband werd gebracht met een plek op de F1-kalender.

Toch lijkt Vietnam voor 2024 weer kans te maken op de organisatie van een F1-race. Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1, heeft in de aanloop naar de Australische GP namelijk een bezoek gebracht aan Hanoi, zo meldt GrandPrix. Daarbij zou naar verluidt gesproken zijn over een nieuwe plek op de F1-kalender van 2024. Domenicali is daarbij in gesprek gegaan met de nieuwe president, premier en burgemeester van Hanoi, die sinds de laatste plannen voor een Vietnamese GP allemaal zijn vervangen. Als locatie voor de race wordt opnieuw gekeken naar het 5,6 kilometer lange stratencircuit in de hoofdstad, dat voor de afgelaste race van 2020 werd gebouwd en waar recent voor het eerst een wedstrijd werd georganiseerd.

Vietnam is echter niet de enige locatie die in beeld is om toegevoegd te worden aan de Formule 1-kalender. Zo lijkt er in Zuid-Afrika opnieuw verregaande interesse te zijn om vanaf 2024 weer een Grand Prix te organiseren. De afgelopen jaren is er vaker gesproken over een terugkeer van de koningsklasse naar Kyalami, het meest recent in 2022. Een deal leek toen nabij voor een race in 2023, totdat de uitbater van het circuit ineens meer geld en zeggenschap wilde krijgen. Inmiddels lijkt de financiering geen probleem te worden, want naar verluidt heeft de Zuid-Afrikaanse overheid besloten om de zogenaamde hosting fee van zo'n 50 miljoen dollar te willen betalen. Dit zien zij als een goede investering, omdat verwacht wordt dat een GP van Zuid-Afrika zo'n 250 miljoen dollar gaat opleveren. Wel dient de laatste bocht van Kyalami aangepast te worden om te voldoen aan de veiligheidseisen voor homologatie van het circuit door de FIA.