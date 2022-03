‘Vier coureurs krijgen helmcamera tijdens F1-wintertest Bahrein’

Twee weken geleden kregen de teams en coureurs in Barcelona kans om in de luwte voor het eerst uitgebreid te testen met hun nieuwe bolides voor het F1-seizoen 2022. Publiek was niet welkom op het Circuit de Barcelona-Catalunya en de test werd ook niet via televisie of streamingdiensten als F1 TV uitgezonden. Dat is deze week in Bahrein wel anders: tijdens de tweede en laatste driedaagse test is publiek wel welkom op het circuit en ook de fans thuis kunnen via onder meer F1 TV en Viaplay volop genieten van de actie op het Bahrain International Circuit.

Tijdens die test krijgen de fans hoogstwaarschijnlijk regelmatig beelden van helmcamera’s te zien. Vorig jaar heeft de Formule 1 tijdens diverse races al getest met kleine camera’s op ooghoogte in de helm van de coureurs, al werd bij deze experimenten telkens slechts één rijder ermee uitgerust. Na positieve feedback is het in Bahrein mogelijk om maar liefst vier coureurs van zo’n helmcamera te voorzien. Overigens geldt dat niet alle coureurs gebruik kunnen maken van de helmcamera, die in samenwerking met Racing Force Group – waar onder andere helmfabrikanten Bell Racing en OMP onder vallen – is ontwikkeld. Tien coureurs op de huidige grid gebruiken helmen van deze fabrikanten en zij zijn dan ook de enige coureurs die de microcamera (diameter van 8 millimeter, gewicht van 2,5 gram) kunnen gebruiken.

De Formule 1 lijkt in Bahrein van plan om nog meer experimenten uit te voeren rond de verslaggeving op televisie. Naast het gebruik van helmcamera’s is de sport ook van plan om tijdens de laatste driedaagse test drones in te zetten. Deze onbemande luchtvaartuigjes moeten op ongeveer 10 tot 15 meter hoogte meevliegen met de coureurs. De drone-beelden moeten fans een betere indruk geven van de snelheid van de Formule 1-auto’s. Voor de huidige, statische camera’s langs het circuit worden vaak telelenzen gebruikt, vanwege de afstand tot de actie op de baan. Het gevolg daarvan echter is dat het beeld vlakker wordt en het gevoel van snelheid minder aanwezig. De drone-beelden moeten dat verbeteren.