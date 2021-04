Zo was er een heerlijk filmpje dat we al eerder deelden met Jean Alesi in de Ferrari 312B3 van Niki Lauda. Nu heeft Louis Deletraz een video online gezet van zijn vader (en oud-F1-coureur) Jean-Deniz Deletraz. De Zwitser doet een rondje doet in de Hesketh 308 van James Hunt uit 1974.

Geluid aan!