Vanwege nieuwe power unit-componenten begon Charles Leclerc als vijftiende aan de Grand Prix van België. De Monegask vocht zich in de eerste paar ronden keurig naar voren, maar zijn hoop om verder door te stoten werd al vroeg tenietgedaan. Plots kwam er rook bij zijn rechter voorrem vandaan, wat erin resulteerde dat de Monegask al in ronde drie moest pitten. Bij de bandenwissel stuitte Ferrari op een tear-off die in de remkoeling was vast komen te zitten. Deze blokkeerde de koele lucht, waardoor de boel oververhit raakte. In het verleden zijn hier auto's door uitgevallen. Hoewel het in principe nooit is terug te vinden van wie de tear-off is, heeft Ferrari de tv-beelden onderzocht om de 'dader' te achterhalen.

Door de kapotte van W13 van Lewis Hamilton kwam er veel vloeistof op de baan terecht. Max Verstappen was een van de coureurs die besloot een velletje van zijn vizier af te halen om weer goed zicht te hebben. Dit gebeurde op het snelle stuk richting Blanchimont. De regerend wereldkampioen meldde na de race dat het enorm hectisch was. "Er lag ook zoveel vuil op de baan", zei de Red Bull-coureur. "Ik trok mijn tear-off eraf omdat ik nauwelijks iets kon zien door door de gebeurtenissen in de vorige sector. Rijders gingen door het gras en grind, maar wij overleefden het."

Leclerc reed op het moment dat Verstappen een tear-off verwijderde achter hem. Uit beelden bleek dat dit stukje plastic in het remkanaal van de F1-75 klem kwam te zitten. Motorsport.com stelde de winnaar er na afloop een vraag over. "Ik hoop niet dat het de mijne was", zei Verstappen. "Er lag veel spul op de baan. Het was ongelukkig dat juist dit gebeurde. Je bent altijd bang dat het gebeurt, helemaal als je middenin het veld zit en vooral op een baan als deze. Dat is je ergste nachtmerrie, helaas gebeurde het."

Leclerc moest niet alleen snel naar binnen, ook maakte de oververhitting een sensor stuk. Dit had als gevolg dat de Monegask bij zijn laatste pitstop te snel door de pitlane reed. De Ferrari-coureur kwam nog naar binnen voor versere banden in een poging de snelste raceronde te rijden. Hij belandde in een gevecht met Alonso, haalde de Spanjaard in, maar werd door een tijdstraf van vijf seconden weer achter de Alpine-coureur geworpen. Leclerc werd zesde en verloor een plekje aan Sergio Perez in de tussenstand.

Video: Leclerc duikt na drie ronden al naar binnen