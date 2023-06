VIDEO: Zware crash Robert Kubica tijdens F1 Canada 2007 De Grand Prix van Canada 2007 werd voor Robert Kubica een om niet te vergeten en dat is niet in positieve zin. Gedurende de race schoot de Pool van de baan, belandde met heel hoge snelheid in de muur en schoof vervolgens met een zwaar beschadigde auto weer terug de baan op. Wonder boven wonder hield de coureur er slechts een kleine blessure aan over en kon iedereen hem en de brokstukken ontwijken. Een jaar later won Kubica in Canada wel zijn eerste Grand Prix.