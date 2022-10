VIDEO: Zware crash voor Alonso en Stroll in F1 GP van Amerika Een zware aanvaring tussen Fernando Alonso en Lance Stroll heeft een tweede safety car veroorzaakt in de Formule 1 Grand Prix van Amerika. De Alpine-coureur zette op het achterste rechte stuk een inhaalactie in op Lance Stroll. Alonso wilde de Aston Martin aan de linkerkant passeren, maar Stroll bewoog op exact dat moment ook naar links om hem op te vangen. Een enorme hoeveelheid rondvliegend carbon, de tweede safety car van de dag en een uitvalbeurt van Stroll waren de gevolgen.