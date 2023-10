Het Formule 1-seizoen 2021 is in de historie van F1 misschien wel het spannendste en meest bizarre seizoen ooit. Lewis Hamilton en Max Verstappen kwamen elkaar nagenoeg elk raceweekend tegen en met een gelijk puntenaantal reisde het duo af naar de seizoensfinale in Abu Dhabi. Het was heel simpel: wie boven de ander finishte was de (nieuwe) wereldkampioen. In het geval van Hamilton zou het zijn achtste worden en in het geval van Verstappen zijn eerste. Het verloop is bekend en behoeft geen verdere uitleg. De Red Bull-coureur pakte na een zenuwslopende slotronde zijn eerste wereldtitel, maar de manier waarop dit was gegaan oogstte allesbehalve lof bij sommige van de concurrenten. De nasleep van de 2021-finale was lang en pas enkele maanden later, maart 2022, kwam de FIA met een uitgebreid rapport over alle gebeurtenissen tijdens de race. Verstappen was toen al lang en breed tot kampioen gekroond en ook Mercedes had al laten weten geen stappen te ondernemen. Desondanks wordt het winnen Verstappens eerste titel nooit meer vergeten.

In 2022 bleef dergelijke spanning uit, maar verliep het winnen van zijn tweede F1-titel opnieuw niet helemaal soepeltjes. Tijdens de Grand Prix van Japan op Suzuka kreeg de Nederlander zijn eerste serieuze kans op het verdedigen van het kampioenschap. Echter, regen teisterde het circuit op zondag. Deze werd zo hevig dat de wedstrijdleiding uiteindelijk besloot alles stil te leggen. Het duurde aardig lang voordat de stewards het veilig genoeg achtte om weer verder te gaan. Intussen liep de klok door en was er, toen de race weer hervat werd, onduidelijkheid over de puntenverdeling. Met halve punten was Verstappen geen kampioen, maar met volledige punten wel. De chaos was compleet toen de regie tijdens de wedstrijd liet zien dat er hele punten zouden worden uitgedeeld, waardoor sommige commentatoren, maar ook teams de mist ingingen. Nadat Verstappen de race op zijn naam schreef was er blijdschap, maar geen uitzinnige. Pas in de cool down ruimte kreeg Verstappen te horen dat hij kampioen was en zelfs toen keek hij nog vragend naar de desbetreffende FIA-medewerker. Na een goede blik op de reglementen bleek inderdaad dat er hele punten konden worden uitgedeeld en dat Verstappen zijn tweede wereldtitel binnen had. Opnieuw op een bijzondere manier.

Komend weekend kan de 25-jarige coureur beslag leggen op alweer zijn derde F1-titel. Dit keer kan het weer op een bijzondere manier gebeuren, namelijk in een sprintrace. Pakt de Nederlander drie punten meer dan teamgenoot Sergio Perez, dan is het gedaan. Mocht hem dat op zaterdag lukken, dan is dat niet de eerste keer. Zes coureurs gingen hem al voor, waarvan de laatste schoonvader Nelson Piquet in 1983. Hoewel op zaterdag kampioen worden dus niet zo nieuw is, is dat het worden in een sprintrace wel. Niet zo gek aangezien F1 daarmee nog maar in het tweede seizoen zit. Toch zal Verstappen, als het hem lukt, de eerste zijn die dat voor elkaar krijgt en de kans is niet heel groot dat dit snel herhaald wordt.

Video: Verstappen in de war: "Ik ben toch geen wereldkampioen? Wel?"