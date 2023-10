VIDEO: Zo werd Max Verstappen voor de derde keer wereldkampioen F1 Max Verstappen is voor de derde keer wereldkampioen Formule 1 en staat nu in een lijstje van grote namen, zoals Ayrton Senna. Het ging, net als de tweede voorgaande F1-titels, ook dit keer op een bijzondere manier. De sprintrace was chaotisch en de uitvalbeurt van Sergio Perez bezorgde de 26-jarige coureur zijn derde titel. Bekijk de uitgebreide samenvatting.