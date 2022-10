VIDEO: Zhou Guanyu zorgt voor tweede code rood VT2 F1 Mexico Zhou Guanyu was in de tweede vrije training in Mexico verantwoordelijk voor de tweede rode vlag van de sessie. Naar eigen zeggen gooide een hydraulisch probleem roet in het eten. De Alfa Romeo-coureur besloot VT2 daarmee stijf onderaan. Eerder in de tweede training zorgde een crash van Charles Leclerc al voor een rode vlag.