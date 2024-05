VIDEO: Eerste rode vlag van F1-weekend in Monaco is een feit

Een Formule 1-weekend op Monaco zou geen Formule 1-weekend zijn zonder een rode vlag. De eerste van 2024 is in de eerste training al gevallen. Zhou Guanyu schampte bij het uitkomen van de eerste bocht de muur net wat te hard en dat zorgde voor een afgebroken wing endplate. Het carbon lag verspreid over de ideale lijn, waardoor de rode vlag gezwaaid werd om het op te kunnen ruimen. Charles Leclerc kreeg het echter niet voor elkaar om het onderdeel te ontwijken en reed met de Ferrari vol over het koolstofvezel heen.