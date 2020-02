VIDEO: Zesjarig talent rijdt in Ferrari met Leclerc

Het mantra van de Formule 1-teams en hun opleidingsprogramma's lijkt tegenwoordig een onbegrensde versie van 'hoe jonger ze beginnen, hoe beter'. Charles Leclerc werd als jong talent ontdekt en op zijn achttiende Ferrari-junior. Op zijn 21e mocht hij al voor Ferrari rijden en onlangs tekende hij een nieuw contract waarmee hij tot en met 2024 verzekerd is van een plek bij het topteam.

Maar het kan altijd jonger. Er dook een video op van ene Matis, zoon van de eigenaar van Exotics Racing in Las Vegas, die een rondje op het circuit maakte in een Ferrari 488 GTB met Leclerc naast zich in de auto. Het jonge ventje maakte veel indruk op de Ferrari-coureur, die vervolgens zijn teambaas Mattia Binotto belde, om hem in het oog te houden. Wie weet wat het in de toekomst oplevert.