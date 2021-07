Video: Tsunoda zorgt voor rode vlag na crash in eerste training

De 21-jarige Yuki Tsunoda kent een bijzonder wisselvallige start van zijn Formule 1-loopbaan. In de eerste seizoenshelft heeft de Japanner al regelmatig zijn snelheid laten zien, maar de nodige puntenfinishes gingen ook gepaard met tal van crashes.

Vrijdag was het op de Hungaroring opnieuw raak voor Tsunoda. Bij het insturen van de listige bocht 4 ging het mis: in de snelle bocht naar links schoot de AlphaTauri naar rechts, om vervolgens achterwaarts in de bandenstapels tot stilstand te komen.

Tsunoda bleef bij de crash ongedeerd, maar de achterkant van zijn AT02 liep wel de nodige schade op. De debutant bood over de boordradio zijn excuses aan, om vervolgens als ridder te voet terug te keren naar de paddock. De crash leidde tot een kortstondige rode vlag, maar met een kwartier op de klok werd de baan al snel weer vrijgegeven. De onfortuinlijke Tsunoda had op dat moment de tiende tijd achter zijn naam staan.