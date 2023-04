VIDEO: Tsunoda spint en loopt lekke band op in VT1 F1 Baku De eerste vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan is voor AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda op slechte wijze begonnen. De Japanner probeert in het ritme te komen maar spint in bocht 3, waarna hij een lekke band oploopt en zo even een gele vlag veroorzaakt.