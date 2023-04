VIDEO: Tsunoda knalt na lekke band muur in en veroorzaakt SC De sprintrace in Baku is pas enkele bochten oud wanneer Yuki Tsunoda plots zijn rechter achterwiel mist. De Japanner raakt de muur in bocht 13, een opvallende plek voor een tik tegen de muur. Maar in de herhaling blijkt dat zijn rechter achterband al lek was voordat hij de muur raakte. Hij komt terug de pits in en hoopt dat het probleem opgelost is, maar krabt vervolgens terug naar de pits en het is einde wedstrijd voor de AlphaTauri-coureur.