VIDEO: Williams-duo eindigt kwalificatie Dutch GP in bandenstapels

Waar grote namen als Sebastian Vettel en Sergio Perez vroegtijdig sneuvelden in het eerste kwalificatiedeel, wisten de beide coureurs van Williams Q1 wel te overleven. In het tweede deel ging het echter mis voor de renstal uit Grove. Zowel George Russell als teamgenoot Nicholas Latifi gingen namelijk in de fout op het duinencircuit.

'Mister Saturday' neemt teveel risico

Russell was de eerste van de twee Williams-coureurs die een fout maakte. ‘Mister Saturday’ nam in het tweede kwalificatiedeel iets teveel risico in de Kumhobocht, waarna hij van de baan spinde en achterstevoren in de bandenstapels gleed. De Brit had zijn Williams wel aan de praat gehouden en kon zijn auto op eigen kracht zonder al te veel schade terugbrengen naar de pits, maar de coureur die vorige week in België nog op het podium eindigde, moest wel vroegtijdig uitstappen.

Latifi vliegt hard in de bandenstapels

Nadat het grind op de baan was weggeveegd werd de baan weer vrijgegeven voor het restant van Q2, maar het duurde niet lang voordat ook de tweede Williams in de fout ging. Nicholas Latifi was bezig aan een snelle ronde toen hij bij het uitkomen van het Scheivlak een langzamere coureur op zijn pad vond. De Canadees leek daardoor wat te zijn afgeleid, waarna hij bij het aanremmen van de Mastersbocht met zijn linkerwiel in het gras terecht kwam. Latifi verloor daardoor de macht over zijn Williams, om vervolgens op hoge snelheid in de bandenstapels te vliegen.

De crash van Latifi zorgde opnieuw voor een rode vlag in het tweede kwalificatiedeel, die daarna niet meer werd hervat. De kwalificatie kwam daarmee tot een vroegtijdig einde voor de beide Williams-rijders, maar ook McLaren-coureur Lando Norris was een van de coureurs die geen plekje in Q3 kon bemachtigen.