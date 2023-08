Sargeant onder druk? "Moet vrezen voor zitje"

Bij Williams is het overduidelijk welke coureur het meest imponeert. Alexander Albon heeft alle elf punten voor de renstal gescoord, teamgenoot Logan Sargeant staat nog op de hatelijke nul. Sterker nog, in elke race dat beide coureurs aan de finish kwamen, was het Albon die altijd boven zijn Amerikaanse teamgenoot eindigde. Ook in het onderlinge kwalificatieduel staat het 12-0 voor Albon. De geluiden over een mogelijk vertrek van Sargeant zwengelen dan ook aan, ook het analistenpanel van Viaplay is duidelijk over de prestaties van de Amerikaan.

"De meest logische [die onder druk staat] is Logan Sargeant", vertelt Ernest Knoors aan tafel bij Shakedown. "Het is dan niet om hem af te kraken of naar beneden te praten, maar in de kwalificatie staat het volgens mij 13-0 [is 12-0] tegenover Albon. Albon zit dan nu in de prime van zijn carrière, dus dat is ook lastig. Hij is gewoon nog zoekende en lerende en ik denk dat dit voor hem heel snel naar het einde kan leiden."

Logan Sargeant kwam na één seizoen Formule 2 binnen bij Williams als rookie. Het is een publiek geheim dat de eerste keuze van de 22-jarige coureur niet de eerste keuze was voor de Britse renstal. Ook voor Knoors was de aanstelling een verrassing: "Ik vond het eigenlijk al een rare benoeming. Hij heeft één jaar Formule 2 gereden en daar werd hij vierde en bij de Formule 3 was zijn beste classificatie in het kampioenschap P3." Giedo van der Garde haakt aan in deze discussie en vraagt zich af of de timing van het aanstellen wel goed was: "Is het dan niet te vroeg dat hij naar de Formule 1 gegaan is?" Knoors beaamt dat en legt uit hoe de keuze om Sargeant is gevallen. "Ze wilden eerst Piastri losweken voor een jaartje wennen en toen dachten ze 'dat gaat niet lukken' en toen gingen ze voor Nyck de Vries. Die is het ook niet geworden en toen was het wel van 'wat nu'?". Van der Garde vindt de keuze wel te verdedigen: "Sargeant is een Amerikaan en de Formule 1 wil een Amerikaan achter het stuur hebben. Ik snap de keuze wel, maar het komt er niet echt uit dit jaar."