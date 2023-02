VIDEO: Wat verandert op technisch vlak voor het F1-seizoen 2023?

Afgelopen Formule 1-seizoen begon de koningsklasse met een nieuwe generatie auto's. Een generatie waarmee het grondeffect zijn terugkeer maakte in een poging de actie op de baan te verbeteren. Daar is de FIA absoluut in geslaagd. Er werd volgens Pirelli meer ingehaald dan in voorgaande jaren en auto's konden elkaar beter volgen. Het zorgde voor gevechten die soms rondenlang duurden. De veranderingen werden door de F1, FIA en Formule 1-fans met open armen ontvangen. Toch is de exacte werking van het grondeffect nog niet voor iedereen even duidelijk.

Ondanks het positieve effect van grondeffect liepen diverse teams in 2022 tegen een ander probleem aan, namelijk: porpoising. Het stuiteren van de wagens hield met name Mercedes flink bezig. Zij bestempelden het al gauw als onveilig en drongen aan op technische wijzigingen. Die zijn er ook gekomen. Vanaf 2023 gaat de vloer verplicht met 15 millimeter omhoog in een poging het hobbelen in te dammen. In de bovenstaande video leggen wij uit wat hier de gevolgen van zijn, ook qua downforceverlies. Tevens komt aan bod hoe Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes afgelopen jaar het vloerontwerp hebben aangepakt, waarbij de creatie van Adrian Newey op meerdere punten afwijkt van de rest. Al die punten en de bijbehorende uitleg passeren natuurlijk de revue in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

Naast de verhoging wijzigen er nog meer dingen voor het aankomende F1-seizoen. Zo wordt het ontwerp van de voor- en achtervleugel aangepakt, moet de rolbeugel verstevigd worden naar aanleiding van de heftige crash van Zhou Guanyu op Silverstone en wordt de helmcamera ingevoerd door de FIA als het zevende camerastandpunt. De uitleg van alle wijzigingen komt uitgebreid aan bod in de video.

